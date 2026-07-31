鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-31 19:40

日本央行總裁植田和男周五 (31 日) 表示，隨著基調物價上漲率逐步向 2% 的穩定目標靠攏，「物價上行風險」已成為政策制定的核心考量。他強調，過去物價距離目標尚遠時，預測誤差的代價不高，但在當前環境下，若通膨顯著超出預期，將對日本經濟產生嚴重的負面影響。

在周五的政策會議上，日銀以 8 比 1 的壓倒性多數票數決定將政策利率維持在 1.0% 不變 ，植田在會後重申潛在通膨率超過 2% 目標的風險，並強調了將通膨率維持在 2% 左右的重要性。

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針對近期日元疲軟，植田表示，匯率波動對物價的影響力正在擴大，並將其與中東局勢、AI 相關需求並列為未來決策的關鍵分析因素。他強調日銀將努力避免陷入「落後於曲線」的困境，若經濟與物價走勢符合預期，且金融環境維持過度寬鬆，日銀極有可能加快升息步伐。

分析師解讀：9 月或 10 月升息機率上升

儘管日銀此次並未直接調整利率，但多數策略師將植田的發言解讀為具備「實質鷹派」色彩。

摩根大通策略師 Ikue Saito 指出，日銀上修了通膨展望，且植田提到下次會議將進行「深入討論」，這顯示 9 月升息的可能性依然存在。

伊藤忠總研的武田淳則認為，植田對物價風險的強調超乎預期，原本預計 12 月的追加升息時程極可能提前至 10 月。

雖然部分投資者因植田未給出具體的時間表而一度視其為「鴿派」，導致日元出現短暫賣壓，但 SMBC 日興證券的丸山凜途分析，植田反覆強調 2% 以上的上行風險，實際上展現了強烈的鷹派底色。