鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 10:25

蘋果周四 (30 日) 公布 2026 財年第三季財報，營收 1094.17 億美元，年增 16%、淨利 297.89 億美元，年增 27%、稀釋後 EPS 年增 29% 至 2.02 美元，iPhone 收入年增 22% 至 542.52 億、Mac 收入年增 29%% 至 103.52 億、大中華區年增 22% 至 188.16 億，全創歷年同期新高，但盤後股價卻重挫逾 6%，顯示市場怕的是下一季指引與 AI 搶產能的連鎖反噬。

根據蘋果預估，Q4 營收料將增 9-11%，低於市場 12% 共識，毛利率指引 47%—48%，本季 50.1% 毛利率含美國關稅退款貢獻約 2 個百分點 (EPS 含 0.11 美元退款)，扣除後實質約 48.1%，服務收入年增 12% 至 307.39 億則不及預期，且略低於上季 309.76 億，本季增量幾乎全來自 iPhone 與 Mac 硬體，iPad 跌 5.9%、穿戴與配件僅增 6.5%，「全線開花」並未出現。

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在 2026 財年前三季，蘋果資本支出僅 67.99 億美元，遠低於雲端服務廠千億級 AI 資料中心開支，研發 117.29 億押在端側晶片與技術，但先進製程、HBM、DDR5、企業級 NAND 全被 AI 基建吸走，台積電 CoWoS、美光 / SK 海力士產能排滿，蘋果 A 系列 / M 系列與 LPDDR 同池競價。

蘋果執行長庫克向《路透社》指出，本季主要瓶頸在「生產晶片所需的先進製程」，Mac 漲價後仍賣近三成，現有產能沒跟上。

專家指出，蘋果 2026 財年前三季經營現金流 1169.96 億，回購花 620.94 億，錢不是問題，問題是 9 月新機週期能否搶到足夠晶片與記憶體。蘋果已對 Mac、iPad 調價，iPhone 暫未漲，但若供應受限持續，第四財季 iPhone 增速指引「百分之十幾」已低於市場預期 17.6%，服務緩衝又因 App Store 監管走弱，硬體缺貨將直接吞掉營收。

這是庫克執行長任內最後一份季報，9 月 1 日將交棒給特納斯 (John Ternus)。新帥首戰不是 AI 模型、不是 Vision Pro，而是最古典的供應鏈命題：新 iPhone 備多少、漲不漲價、Mac 交期能否壓回四周以內。