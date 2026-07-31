鉅亨網新聞中心 2026-07-31 21:10

在科技巨頭相繼公布財報之際，半導體股周四 (30 日) 強勁反彈。輝達 (NVDA-US) 股價上漲 1.9% 至 193.66 美元，同業英特爾 (INTC-US) 與 AMD (AMD-US) 更是分別大漲 13% 和 14%。儘管市場先前對大型科技公司資本支出 (Capex) 的增長感到不安，但費城半導體指數 (SOX-US) 在連續下跌五天後，周四大漲 8%，展現出強勁的復甦動能。

華爾街這次沒有被AI資本支出嚇壞 幫助亞馬遜財報公布後大漲(圖:shutterstock)

亞馬遜 (AMZN-US) 周四下午公布的第二季財報表現極為強勁，成為市場關注的焦點。公司當季營收達到 2010 億美元，年率增長 20%，高於預期。其每股收益為 5.75 美元，遠超去年同期的 1.68 美元與市場預估，這主要得益於對私有 AI 企業 Anthropic 持股所帶來的 530 億美元非經營性收益。

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在 AI 基礎設施投入方面，亞馬遜展現了激進的姿態。執行長 Andrew Jassy 宣布將 2026 年資本支出指引從 2000 億美元上調至 2200 億美元。儘管 Alphabet(GOOGL-US) 之前因類似的增支計畫導致股價受挫，亞馬遜股價在盤後交易中仍上漲近 10%，顯示投資人認可其 AI 投資的潛力。

目前 AWS 的 AI 雲需求似乎仍超過供給，公司在今年已兩度上調 AI 伺服器租賃價格。

亞馬遜雲服務 (AWS) 依然是公司的獲利引擎，本季銷售增長率達 37%，營業利潤率更提升至 39%，貢獻了全公司 61% 的營業利潤。儘管為了應對巨大的數據中心建設投入，亞馬遜正面臨連續兩季自由現金流為負，並透過新增 630 億美元的長期債務來填補資金缺口，但其廣告與訂閱業務的持續增長仍支撐了整體財務表現。