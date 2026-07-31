特斯拉考慮出售中國業務？官方回應來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
知情人士透露，全球首富馬斯克近年指示特斯拉高層，要在美國與中國業務之間劃出一道如「雷射」般清晰的界線來組織公司，他希望確保萬一兩國爆發地緣政治衝突，特斯拉 (TSLA-US) 至少在美國的那一半業務能夠存活下來。
據《華爾街日報》31 日（周五）報導，一位熟悉相關討論的人士表示，部分特斯拉高層已被要求在潛在併購案（指特斯拉與 SpaceX 合併）推進前，為中國業務做準備。另一位知情人士指出，特斯拉顧問團已經討論多種可能的方案，包括分拆獨立、出售或關閉。
消息人士說，馬斯克特別擔心特斯拉對中國電池的依賴，並擔憂如果共軍侵略台灣，特斯拉獲取半導體的管道可能會受到威脅。
馬斯克同時擔任特斯拉和 SpaceX(SPCX-US) 的執行長。最近幾個月來，在以人工智慧（AI）計畫為核心推動這兩家公司重組之際，馬斯克一再重申雙方跨界合作的潛力。在 SpaceX 完成創紀錄首次公開募股（IPO）後，投資者和分析師對合併構想表示歡迎。
馬斯克切割特斯拉的中國業務（包括當地一座電動車工廠），將能夠解決 SpaceX 作為美國主要國防承包商引發的潛在利益衝突。此類交易的宗旨，是在特斯拉的中國子公司與其美國業務之間建立一道防火牆。
2025 年對美國政府的銷售額佔 SpaceX 業務 20.9%。該業務受到高度監管，SpaceX 不僅面臨出口管制，某些計畫還涉及政府機密活動。
據《澎湃新聞》報導，針對上述市場傳聞，特斯拉中國稱此為「不實消息」。
以上海超級工廠為核心的中國市場，既是特斯拉全球最大整車產能基地與出口樞紐，也是關鍵消費市場。
官方數據顯示，特斯拉全球訂單有一半以上由上海超級工廠交付。交付數據顯示，2026 年上半年，特斯拉全球交付超過 83 萬輛。其中上海超級工廠交付量接近 46.8 萬輛，較一年前增長 28.4%，產量創近三年同期新高。
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