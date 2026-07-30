鉅亨網編譯許家華 2026-07-31 05:40

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 公布 2026 年第二季財報，受惠於雲端運算、廣告及 AI 業務持續高速成長，營收與獲利全面優於市場預期，其中 Amazon Web Services(AWS) 營收創下 2021 年以來最快增速，帶動盤後股價一度大漲超過 9%。

根據財報，亞馬遜第二季營收達 2,006.1 億美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 1,964.7 億美元；每股盈餘 (EPS)5.75 美元，也遠優於市場預估的 1.82 美元。

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第二季淨利達 626 億美元，年增超過 243%，遠高於去年同期的 182 億美元；每股盈餘也由去年同期的 1.68 美元大幅提升至 5.75 美元。公司指出，本季淨利包含來自 AI 新創 Anthropic 投資所帶來的 534 億美元稅前收益，是獲利大幅成長的重要原因。

市場最關注的 AWS 業務表現同樣亮眼。第二季 AWS 營收達 422 億美元，高於 StreetAccount 統計的 405.4 億美元預估值，年增 37%，不僅高於華爾街預估的 31%，更創下自 2021 年以來最快成長速度。

相較之下，競爭對手 Alphabet(GOOGL-US) 日前公布 Google Cloud 營收年增 82%，微軟 (MSFT-US)Azure 雲端業務則於最近一季成長 43%，顯示 AI 需求持續帶動全球大型雲端服務供應商同步受惠。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 在財報中表示，AWS 目前正處於「蓬勃發展 (booming)」階段，尤其 AI 服務與自研晶片業務成長快速。其中，包括 Trainium 及 Graviton 在內的自研 AI 晶片，以及企業 AI 平台 Bedrock 等產品，目前年化營收 (run rate) 均已突破 250 億美元，成為 AWS 新的重要成長引擎。

Jassy 指出，企業對 AI 基礎設施需求仍持續快速增加，因此亞馬遜必須持續投入大量資本支出，以滿足未來需求。

第二季資本支出 (capex) 達 542 億美元，較去年同期 321 億美元大幅增加約 69%，反映公司持續擴建 AI 資料中心及雲端基礎設施。

受到龐大 AI 投資影響，亞馬遜過去 12 個月自由現金流 (Free Cash Flow) 由去年同期淨流入 182 億美元，轉為淨流出 76 億美元。

Jassy 於法說會表示，目前 AWS 尚未履約的合約訂單 (backlog) 已達 4,960 億美元，創下新高，也顯示企業 AI 需求仍遠超目前供應能力，因此公司仍將持續擴充基礎設施，以消化未來訂單。

除 AWS 外，亞馬遜廣告業務同樣維持穩健成長。第二季廣告營收 198.1 億美元，高於市場預估的 194.3 億美元，持續穩居全球第三大數位廣告平台。

零售業務方面，第二季北美營收年增 16% 至 1,162 億美元，部分受惠於今年 Prime Day 首度提前至 6 月舉辦。

亞馬遜表示，今年 Prime Day 提前舉行，使第三季面臨較高比較基期，因此預估第三季營收介於 1,970 億至 2,020 億美元，低於 LSEG 市場預估的 2,041 億美元。

公司指出，若排除今年與去年 Prime Day 檔期調整因素，2026 年第三季營收成長率將可提高近 400 個基點，顯示財測保守主要來自認列時點改變，而非需求放緩。

Adobe(ADBE-US) 先前公布的數據顯示，今年 Prime Day 活動期間，美國整體電商銷售額年增 9%，達 264 億美元，反映消費需求依舊穩健。

亞馬遜預估第三季營業利益將介於 225 億至 265 億美元，中值約 245 億美元，接近 StreetAccount 預估的 249.2 億美元。

除核心業務外，亞馬遜亦持續布局醫療健康市場。公司表示，第二季 Amazon Pharmacy 新增客戶數較去年同期增加超過一倍，當日處方藥配送量更成長近 5 倍。Amazon Pharmacy 自 2020 年推出以來，一直是亞馬遜拓展醫療保健版圖的重要策略，但公司尚未公布具體用戶規模。

整體而言，市場認為亞馬遜持續以龐大資本支出換取 AI 基礎建設與雲端市場領先地位，雖然短期壓縮自由現金流，但 AWS 高速成長、自研 AI 晶片快速放量及龐大的未履約訂單，顯示 AI 投資已開始逐步轉化為實際營收與獲利，成為支撐公司中長期成長的重要動能。