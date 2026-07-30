WGC下調全球央行黃金購買量 因年初買進數量遠低於預期
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
世界黃金協會 (World Gold Council) 指出，各國央行在今年年初購買的黃金數量遠低於先前的預期，儘管需求隨後有所回升，但其全年的購買量預計仍將下降。
世界黃金協會在周四 (30 日) 的報告中指出，央行在第一季僅購買了 57 噸黃金，比先前預期的少了 187 噸。根據協會的數據，這是十多年來最疲軟的一年開局。這次的數據修正，意味著今年的整體購買速度可能會低於 2025 年。
最初的預測曾讓看漲人士感到寬心，認為作為金價多年漲勢主要驅動力的中央銀行，在金價從歷史高點回落後，正大舉重返市場買入。自 2 月下旬伊朗戰爭爆發以來，由於能源成本上升加劇了通膨擔憂，並推遲了降息預期，黃金價格已下跌約四分之一。
世界黃金協會估計中包含的大部分央行購買行為，並未由貨幣當局自行披露。Metals Focus Ltd. 顧問公司結合了公共數據、貿易統計和實地研究，代表協會計算出這些估計購買量。
儘管如此，央行的需求在 4 月至 6 月間大幅回升，淨購買總量達 289 噸，創下第二季的歷史新高。波蘭以 51 噸的購買量位居榜首，使其上半年的購買總量達到 82 噸，中國在當季購買了 33 噸。
在 1 月創下紀錄後，由於對貨幣政策收緊的擔憂，金價出現下滑，但自 6 月下旬以來，金價在每盎司 4,000 美元附近獲得支撐，投資者在此水位附近逢低買入。
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