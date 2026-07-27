鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-27 23:10

美國 6 月核心資本財訂單增幅優於預期，出貨量更創下 2021 年底以來最大增幅，顯示企業投資在今年上半年維持強勁，可望支撐第二季經濟成長。人工智慧 (AI) 相關設備支出及國防訂單增加，成為帶動製造業的重要力量。

美國商務部周一 (27 日) 公布，作為企業設備投資重要指標的核心資本財訂單，也就是排除飛機與國防設備的資本財訂單，6 月增加 0.9%，高於市場預期的 0.8%；5 月增幅也從原先公布的 1.4% 上修至 1.9%。

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涵蓋商用飛機與軍事設備的整體耐久財訂單則增加 0.3%，低於市場預期。耐久財是指預期使用壽命至少 3 年的產品。細項顯示，電腦、通訊設備、電氣設備及基本金屬訂單均有所增加。

波動較大的商用飛機訂單在 5 月大幅下滑後，6 月反彈 3.7%。波音 (BA-US) 表示，6 月共接獲 121 架飛機訂單，遠高於 5 月的 27 架。

更能反映企業實際設備支出的核心資本財出貨量，6 月大增 1.9%，不僅高於 5 月的 0.2%，也是 2021 年底以來最大增幅。以最近 3 個月換算成年率計算，核心資本財出貨金額成長 11.1%，增速較第一季明顯加快。

企業今年持續擴大 AI 及相關基礎設施投資，帶動資訊處理設備與其他相關產品需求。Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 及亞馬遜(AMZN-US)4 家美國科技巨頭 4 月曾表示，今年投入 AI 的支出可能合計高達 7,250 億美元。中東戰事帶動的美國國防訂單增加，也為資本支出提供支撐。

亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型在數據公布前估計，企業設備支出可望為第二季國內生產毛額 (GDP) 成長貢獻約 0.88 個百分點，為一年多來最大貢獻。

美國政府將於本周四 (30 日) 公布第二季 GDP 初值。《路透》調查顯示，經濟學家預估上季經濟年化成長率為 2.1%，與第一季相同。Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 表示，企業投資支出依然強勁，設備支出可能再次成為第二季最強勁的最終需求項目。