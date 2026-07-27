鉅亨網編譯段智恆 2026-07-27 19:30

美國總統川普力推供應鏈「去中化」，要求國防產業自 2027 年 1 月 1 日起停止採購中國稀土、磁鐵、鎢、鉬及鉭等關鍵礦物，但距離期限只剩約 5 個月，美國本土採礦與加工能力卻遠遠無法滿足需求，迫使華府可能繼續核發豁免，甚至從中國進口礦物填補缺口。

川普重返白宮後，已將關鍵礦物的開採與加工列為國家安全優先事項，向近 150 家礦業公司投入數百億美元，希望降低武器及其他戰略產品供應鏈對中國的依賴。他 5 月更在 Truth Social 發文強調，所有聯邦機構都必須購買美國產品，並於上周簽署行政命令，提高國防承包商取得採購豁免的門檻。

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不過，《路透》訪問 16 名產業主管、投資人、分析師及政策制定者後發現，美國礦業供應能力距離自給自足仍相當遙遠。

美國產能追不上需求 2027 年禁令恐難落實

以最常見的稀土磁鐵為例，美國 2025 年需求約 4.8 萬公噸，國內供應量卻僅 300 公噸；即使產能持續擴張，預計今年底也只能達到 5,000 公噸，僅相當於需求約一成。

美國自 2015 年起便未再生產鎢，鉭的本土產量更早在 1959 年中斷。Guardian Metal Resources(GMTL-US) 正努力在 2028 年前啟用一座美國鎢礦，Lion Rock Resources 則計劃在南達科他州開發鉭礦，但尚未公布投產時間。

礦業分析師 Chris Berry 直言，美國幾乎不可能在明年 1 月前生產足夠礦物，終止所有採購豁免，因為建置可與中國競爭的基礎設施仍需多年時間。

美國並非缺乏礦藏，而是缺少開採及加工能力。中國目前掌握全球超過 80% 的礦物精煉產業。國際能源總署 (IEA) 本月警告，一旦北京對稀土實施出口限制，全球價值 6.5 兆美元的製造業可能面臨風險。

低廉的礦物價格也使美國計畫難以獲利。華府指責中國透過補貼與大量低價供應壓低市場價格，但北京表示一向遵守世界貿易組織 (WTO) 規則，並致力維持市場穩定。

美國新創 Ucore Rare Metals 原定 2025 年開始精煉，卻因五角大廈需求變動而調整計畫，部分產線最快要到 2027 年才能投產。執行長 Pat Ryan 坦言，要在 2027 年前撐起完整供應鏈，將是一場艱苦的戰役。

百億美元囤貨仍得靠進口 業者憂豁免削弱投資

面對迫在眉睫的供應缺口，川普政府 2 月推出規模 120 億美元的「金庫計畫」(Project Vault)，替美國製造商建立關鍵礦物儲備。官員 4 月坦承，計畫初期必須從全球任何可取得供應的地方採購，來源甚至可能包括中國。軍工巨擘洛克希德馬丁也已向國防部提出希望納入儲備的礦物清單。

然而，囤貨計畫引發美國礦商不滿。業者認為，國防承包商若持續取得豁免、購買中國產品，就不會向本土供應商下單。上月獲得五角大廈 5 億美元貸款的 Phoenix Tailings 執行長 Nick Myers 警告，只要政府不斷核發豁免，國防產業就不會真正停止採購中國產品。

Energy Fuels(UUUU-US) 預計今年底開始少量加工稀土，至 2029 年年產能才能達到 6,000 公噸；Ucore、Energy Fuels 及 ReElement Technologies 供應的稀土，則預定交給正在北卡羅來納州建廠的 Vulcan Elements，但該廠最快 2030 年才會啟用。