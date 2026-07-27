鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 02:30

《華爾街日報》(WSJ) 周一 (27 日) 報導，美國陸軍計劃採購約 600 輛新型戰術卡車，已分別向福特、通用汽車 (GM-US) 及越野車製造商 BC Customs 授予原型車開發合約，預定明年交車測試。

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根據福特與美國國防部簽訂的合約，公司將以 F-Series Super Duty 重型皮卡為基礎，開發 3 輛戰術卡車原型車。福特表示，很高興參與這項計畫，期待交付多款性能強大的原型車，展示公司能為美國陸軍及士兵提供的價值。

福特將與底特律同業通用汽車正面競爭。通用已投入數年時間開發名為「ISV-Heavy」的重型步兵班用車，這款車以 Chevrolet Silverado 重型皮卡為基礎打造。美國軍方近期已採購數輛原型車，準備展開實地測試。

美國陸軍尚未公布新型戰術卡車的預估單價。作為參考，通用生產的較小型戰術車輛每輛造價約 33 萬美元。

隨著中東戰事及俄羅斯入侵烏克蘭消耗大量武器與裝備，美國軍方正積極邀請汽車製造商及零組件供應商投入國防生產，希望運用車廠龐大的製造能力，補充軍事庫存並加速裝備現代化。

福特執行長法利 (Jim Farley) 今年春季透露，公司正與五角大廈洽談多項國防計畫，預期福特也會參與將關鍵礦物、半導體等重要零組件的生產移回美國。福特強調，公司現有且已投入商業生產的產品，就有能力滿足美軍部分需求。

通用 2017 年成立的國防子公司，近期另取得一份價值 10 億美元的合約，將替美軍生產 1 萬輛較小型的步兵班用車，但仍須等待預算批准。