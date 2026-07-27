鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 00:10

市場傳出輝達 (NVDA-US) 正洽談總額超過 7,500 億美元的人工智慧 (AI) 基礎設施交易，引發投資人擔憂這家晶片巨擘可能承擔更多財務責任，帶動其信用違約交換 (CDS) 價格周一 (27 日) 創下有活躍交易紀錄以來最大單日漲幅。

根據 ICE Data Services 資料，為輝達債務提供 5 年期違約保障的成本，周一盤中一度增加約 0.14 個百分點，最高升至每年約 0.82 個百分點，為相關合約自去年 11 月開始活躍交易以來最大盤中漲幅。

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信用違約交換可被視為替企業債務購買的違約保險，價格上升通常代表市場認為發債企業的信用風險增加。輝達 CDS 急漲，反映投資人開始評估該公司大舉支持 AI 客戶及資料中心建設，可能為自身資產負債表帶來的潛在壓力。

知情人士透露，輝達正討論向 OpenAI 提供最高 2,500 億美元擔保，協助這家 ChatGPT 開發商租用美國一項資料中心計畫的運算資源。若交易成真，將成為輝達歷來規模最大的客戶融資安排之一。

輝達上周五也表示，與南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士 (SKHY-US) 母公司 SK 集團共同推動的 AI 建設計畫，交易規模超過 5,000 億美元。兩項潛在合作案合計超過 7,500 億美元，再度加深市場對 AI 產業循環融資及債務風險的疑慮。