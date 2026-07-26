鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 20:10

根據南韓媒體週日（26 日）引述的產業分析，SK 海力士第二季營業利潤預估將達到 64.1 兆韓元，換算約新台幣逾千億元規模，年增幅度高達近六倍，季增幅度也超過 70%。

‌



若這項預估成真，單一季度的獲利就將超越該公司 2025 年全年 47.2 兆韓元的紀錄。

多家南韓本土券商彙整的共識預測顯示，該公司第二季營收約落在 84.1 兆韓元，營業利潤爲 64.1 兆韓元，營業利益率則可望攀升至 75% 至 77% 左右，較首季 75% 再向上推進。

事實上，三星電子稍早已釋出財測，預告第二季營業利潤將達 89.4 兆韓元，同樣改寫單季紀錄。若兩家業者屆時公布的數字如預期般亮眼，合計單季獲利將突破 150 兆韓元大關。

分析人士指出，這波獲利爆發主要來自記憶體價格上漲，加上 AI 資料中心對高頻寬記憶體（HBM）與固態硬碟的強勁採購需求。

KB 證券研究員分析，來自全球科技業者與 AI 資料中心營運商的訂單，預料將占 SK 海力士本季總營收約 70%。

值得留意的是，南韓總統府 25 日透露，藉著舊金山 AI 峰會的機會，南韓企業已與多家國際科技巨頭敲定總規模達 9500 億美元的半導體合作案。

其中，SK 集團將與輝達 (NVDA-US) 等業者攜手，規劃未來五年、規模達 7500 億美元的高階記憶體長期供貨合作；三星電子則與博通 (AVGO-US) 簽署合作備忘錄，雙方同樣將在未來五年內，圍繞高階記憶體供應及 AI 晶片代工展開合作，案子規模約 2000 億美元。

此外，南韓業者也與海外科技大廠敲定 AI 資料中心投資合作，計劃打造約 5 吉瓦的運算基礎設施，並部署約兩百萬顆繪圖處理器（GPU）。

在機器人與自駕車領域，現代汽車集團將與輝達合作建置機器人參考平台，供高校與新創團隊開發之用，同時也與 Waymo 公布自駕車代工計畫。

三星 SDS 也與 Anthropic 簽署策略合作協議，將共同開拓 AI 市場並培育相關工程人才。