鉅亨網新聞中心 2026-07-22 13:01

人工智慧（AI）晶片戰爭白熱化，南韓記憶體雙巨頭三星電子與 SK 海力士 (SKHY-US) 靠著高頻寬記憶體（HBM）技術，牢牢掌握全球 AI 伺服器供應鏈上游命脈，市占率合計超 80%。然而業界分析指出南韓雖穩坐「硬體代工廠」寶座，在 GPU 設計與大型語言模型軟體生態方面卻仍嚴重缺席，恐難擺脫「幫別人打工」的產業宿命。

南韓AI晶片霸主地位藏隱憂。(圖：Shutterstock)

現行 AI 運算架構仰賴 GPU 處理運算、HBM 負責資料傳輸，再搭配通用記憶體、先進封裝與晶圓代工共同組成完整供應鏈。目前全球僅三星、SK 海力士與美光科技 (MU-US) 三家廠商具備 HBM 量產實力。

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在這場競賽中，SK 海力士採取「單點突破」戰略，自 2013 年與超微合作研發首款 HBM 以來，即使歷經產業景氣低谷期仍堅持巨額研發投入。

今年二月，該公司搶先全球量產第四代 HBM4，產品頻寬倍增、能效提升四成，並拿下輝達下一代 Vera Rubin 平台三分之二以上訂單。

今年第一季，SK 海力士高階 HBM 市占已衝上九成，帶動整體 HBM 營收年增逾兩倍，毛利率直逼八成。

相較之下，三星電子則走「全產業鏈整合」路線，除了記憶體本業外，同時布局晶圓代工、先進封裝、終端晶片乃至顯示面板等領域。

今年三星同樣完成 HBM4 量產，更搶先全球出貨十二層 HBM4E 樣品，並取得 OpenAI 旗下 Titan 晶片的獨家訂單，成功打破 SK 海力士長期壟斷高階客戶的局面。

分析認為，南韓記憶體雙雄的優勢並非單純技術領先，更植基於國家層級的長期投入。南韓政府已將 AI 記憶體晶片列為國安等級戰略產業，今年推出十年期、規模達新台幣約二十一兆元的半導體投資計畫，由三星與 SK 海力士分別出資逾兩千兆韓元，加碼興建晶圓廠與先進封裝聚落，建廠速度較原訂計畫大幅提前。

除了資金挹注，韓廠長年累積的製程 know-how、本土材料供應鏈完整度，以及深厚的半導體人才庫，都構成後進廠商難以跨越的門檻。

缺「大腦」與「靈魂」 南韓恐困於代工宿命

然而，硬體優勢背後也暴露南韓 AI 產業結構性的隱憂。

其次，軟體生態與原生大模型的空白更為致命。目前南韓本土 AI 應用多屬消費級輕量產品，尚未出現能與國際頂尖大型語言模型比肩的通用基座模型，多數業者仍依賴開源框架進行二次開發，原創技術力道有限。

專利數量雖居全球前列，但實際引用率偏低，反映出技術轉化為商業價值的能力仍顯薄弱。

綜合來看，分析人士認為，南韓雙雄短期內仍將穩坐全球 AI 記憶體供應鏈的核心位置，是資料中心建設不可或缺的關鍵供應商。

但受制於晶片設計、軟體生態與底層框架的先天不足，南韓恐難躋身如中美等級的 AI 全端強國之列，長期角色將固化為全球高階與通用記憶體的核心供應國。