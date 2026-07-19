鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-19 20:10

一份由 KB 證券發布的最新研究報告指出，儘管南韓上市公司財報表現亮眼，KOSPI 指數近期仍出現劇烈拋售，箇中原因並非企業獲利不佳，而是投資人評估人工智慧（AI）投資價值的標準，已從「長期成長潛力」轉向「融資成本高低」。

三星電子公布的第二季財報堪稱驚豔。營業利益達約 89.4 兆韓元，年增幅高達 1810%；營收約 171 兆韓元，年增 129%，雙雙優於市場預期。然而財報公布後，股價一度重挫一成。

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SK 海力士的情況也類似。南韓投資證券（KIS）原先預估該公司第二季營業利益將年增 556%，達 60.4 兆韓元，成長力道驚人，但這個數字仍比市場共識的 65 兆韓元低了約 8%，結果單日股價暴跌 15%。

分析認為，這種「利多出盡」的市場反應，恰好印證了 KB 證券報告的核心論點，即投資人如今對企業獲利本身的敏感度已大幅降低，真正牽動股價的，是宏觀融資環境的變化。

報告指出，市場為 AI 相關投資定價的邏輯正在改寫。過去投資人願意為具備長期成長故事的科技股支付高溢價，如今在利率走升的環境下，這類高估值資產的折現價值直接受到壓縮，資本市場也開始要求 AI 資本支出的報酬率必須跟上不斷墊高的資金成本，先前建立在「AI 無限成長」假設上的估值溢價，正面臨系統性收縮。

KB 證券也提醒，這種對 AI 資本報酬率的疑慮並非首見，2025 年 11 月市場就曾出現類似賣壓，當時真正扭轉頹勢的關鍵，是聯準會降息預期升溫，而非投資人重拾對 AI 獲利能力的信心。

這顯示，「流動性環境」才是眼下市場定價的核心變數。

KB 證券指出，除了利率因素，地緣政治風險也在為這波賣壓火上加油。

2026 年 7 月，美伊衝突再度升級，美軍以商船遇襲為由對伊朗展開新一輪大規模軍事行動，伊朗隨後宣布無限期關閉荷姆茲海峽，國際油價應聲大漲。

這場衝突透過幾個管道衝擊韓股：

油價飆升推升全球通膨預期，讓各國央行的緊縮壓力升溫；

美債殖利率同步走高，墊高全球資產的融資成本與風險溢酬；

外資避險情緒也隨之升溫，加速資金撤出新興市場。

韓股回檔背後的多重壓力來源

KB 證券報告指出，韓股近期走弱主要受到融資成本提高與地緣政治風險升溫影響。不過，市場下跌並非由單一因素造成，而是多項壓力同時發酵的結果。

一、資金成本攀升：貨幣政策轉向加劇市場壓力

2026 年 7 月 16 日，韓國央行宣布升息 1 碼（25 個基點），將基準利率調升至 2.75%，為 2023 年 1 月以來首次升息。

雖然市場此前已部分反映升息預期，但在科技股近期劇烈震盪、投資人信心偏弱的背景下，貨幣政策轉緊仍對高估值類股帶來明顯壓力。

花旗經濟學家預期，韓國央行在 2026 年下半年可能維持每季升息 25 個基點的步調，代表資金成本上升恐不只是短期衝擊，而可能成為持續壓抑股市評價的因素。

二、地緣政治風險升高，削弱市場風險偏好

地緣政治不確定性主要透過兩大管道影響韓國股市。

第一，直接衝擊來自能源價格。中東局勢若進一步升溫，可能推升國際油價，帶動通膨預期升高，進而強化全球央行維持緊縮政策的可能性，壓縮科技股等高評價資產的估值空間。

第二，地緣風險升溫也會降低全球投資人的風險承受意願，促使外資撤出新興市場。

數據顯示，外資今年上半年已大幅減碼韓國綜合股價指數（KOSPI）市場，淨賣超達 148 兆韓元；7 月 13 日單日外資賣超規模更達 2.23 兆韓元，加劇市場賣壓。

三、高集中度與槓桿交易，放大市場跌勢

除了利率與外部風險外，韓股市場自身結構也放大了此次回檔幅度。

截至 2026 年 6 月底，三星電子與 SK 海力士兩家公司在 KOSPI 指數中的合計權重已升至約 60% 的歷史高位，而今年上半年指數大幅上漲的動能中，約七成來自這兩檔 AI 與記憶體龍頭股。

由於市場資金高度集中於少數大型科技股，一旦相關股票出現修正，容易透過指數權重效應擴大整體市場波動。

此外，新推出的單一股票槓桿 ETF 也成為此次下跌的重要放大器。當標的股價格下跌時，ETF 為維持槓桿比例需要進行再平衡操作，可能進一步增加賣壓，形成「股價下跌→被動賣出→股價再跌」的循環。

截至 7 月 13 日，韓國市場已有超過 120 萬個槓桿交易散戶帳戶收到追加保證金通知，其中約 32 萬至 36 萬個帳戶面臨強制平倉。

不過，高盛分析認為，近期韓股下跌主要反映市場槓桿資金快速退潮，而非企業基本面惡化或獲利預期大幅下修。

KB 證券在報告中強調，市場要迎來持續性反彈，必須同時滿足兩項條件：一是出現足以穩定利率走勢的總體經濟催化劑，二是需要有公司層面的正向事件，重新喚回資本提供者的信心。單靠企業獲利改善，恐怕不足以扭轉這波賣壓，真正的關鍵變數，仍在融資成本的走向。

至於地緣政治的不確定性，報告則認為情勢有可能隨時間推移而緩解。分析師指出，若油價與借貸成本持續處於高檔，恐將影響美國中期選舉前的選民支持度，進而對白宮形成政治壓力，促使局勢降溫。

對投資人的啟示：市場焦點正轉向流動性與風險管理

一、影響股市的關鍵因素，正從獲利轉向資金環境

目前市場評估企業價值的邏輯正在改變。過去，企業獲利優於預期往往能直接推升股價，但在高估值環境下，單純的業績成長已不足以成為股價上漲的保證。

投資人更需要關注的是整體資金環境，包括利率走向、融資成本，以及央行貨幣政策是否轉向。當資金條件收緊時，即使企業基本面仍強勁，高評價資產仍可能承受修正壓力。

二、高權重股集中與槓桿資金，可能放大市場波動

韓股近期走勢也凸顯市場結構性風險的重要性。

當少數大型企業占據指數過高比重，同時市場存在大量槓桿交易部位時，原本有限的負面因素，也可能因資金被迫撤出而演變成更大規模的市場震盪。

因此，投資人除了觀察企業基本面，也必須留意市場資金配置、槓桿水位，以及交易是否過度集中於特定族群。

三、地緣政治風險可能成為長期估值因素

過去市場通常將地緣政治事件視為短期突發風險，但近年中東衝突、美伊緊張局勢等事件頻繁發生，使相關風險逐漸從偶發事件轉變為市場需要長期評估的變數。

這類不確定性可能影響能源價格、通膨預期與全球資金流向，並進一步改變投資人對科技股及高成長企業的估值標準。

四、政策動向的重要性提升，AI 投資不只看企業獲利

KB 證券特別提到，OpenAI 曾提出讓美國政府取得 5% 股權、建立 AI 主權財富基金的構想。若相關政策方向獲得推動，可能降低市場對 AI 產業投資風險的疑慮，改善企業融資環境，並縮小信用利差。

這也顯示，未來 AI 產業發展不僅取決於企業自身營收與獲利成長，政府政策支持、產業制度變化與資金環境，都可能成為影響市場的重要因素。

不過，KB 證券也提醒，政府若大規模支持 AI 投資，雖可能加速產業發展，但同時也可能降低市場風險意識，促使投資人承擔過高風險，長期甚至形成資產泡沫。

韓股近期的劇烈波動正反映出，當市場主要依靠槓桿資金與投資情緒推動，而非企業實際獲利支撐時，行情反轉往往可能來得又快又急。