鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 12:10

週日（26 日）清晨，國際油市出現劇烈震盪。紐約原油與布倫特原油雙雙重挫，跌幅一度分別逼近 4% 與突破 3%，市場情緒在短短數小時內出現戲劇性逆轉。

根據《Axois》週六（25 日）報導，這波跌勢的導火線，來自美國總統川普的一項重大決策。根據外媒引述知情人士說法，川普已於週五（24 日）下令美軍暫緩對伊朗發動打擊，終結了此前長達近兩週、幾乎每日進行的空襲行動。

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報導指出，過去兩週間，川普原本每天下午都會核准軍方提交的攻擊計畫，行動也多在數小時內執行完畢。

然而就在 24 日，他收到類似計畫後卻按兵不動，轉而指示部隊暫緩出擊。目前外界仍不清楚這是否僅是單一次的決定，還是政策轉向的訊號。

分析人士解讀，此舉一方面顯示川普有意為外交斡旋爭取更多迴旋餘地，另一方面也反映出，若不大幅升高軍事規模，現階段的空襲已難再收到實質效果。

不過據悉，美軍方面並未完全放棄選項，仍持續研擬可能重啟大規模行動的方案，最終決定權仍握在川普手中。

值得注意的是，就在川普下令暫停行動的幾小時前，阿曼派出代表團抵達德黑蘭，就重啟荷姆茲海峽通行安排展開磋商。區域消息人士透露，談判已有實質進展，阿曼與伊朗雙方最快可望於本週末敲定協議。

川普本人 24 日下午在白宮受訪時也證實，美伊雙方目前仍持續對話，並形容伊朗這回「是認真的」。但他同時放話，強調美方仍保留升高軍事行動的選項，「必要時完全可以拉高到更強烈的層級，我們隨時準備行動」。

另一方面，卡達也於 25 日宣布，自 26 日起全面恢復境內各類船舶的海上航行，終止了自本月 12 日起實施的海上活動限制建議。

當地海事主管機關特別提醒，船東與船員仍須嚴格遵守相關法規，出航前務必完成安全設備檢查。

市場人士分析指出，油價下滑有助於緩和市場對通膨升溫的擔憂，連帶減輕投資人對聯準會（Fed）升息路徑的憂慮，短線上為科技類股爭取到喘息空間。

不過分析也提醒，此波資金風向轉變恐怕僅屬短期情緒性修復，科技股後續能否延續漲勢，關鍵仍要看 AI 相關資本支出能否兌現預期報酬，以及即將登場的財報季表現而定。

波斯灣產油國加速布局「繞道」路線 降低對荷姆茲海峽依賴

由於美伊軍事對峙持續延燒，作為伊拉克、科威特、卡達、巴林等波斯灣國家能源出口命脈的荷姆茲海峽，目前通行已幾近停擺；同樣扮演關鍵角色的曼德海峽，通航也受到波及。

事實上，就在上週四（23 日），受沙烏地阿拉伯油輪在紅海遭攻擊、加上區域軍事衝突升溫的雙重衝擊，倫敦布倫特原油 9 月期貨一度飆破每桶 100 美元大關，凸顯市場對供應中斷的高度緊張。

面對咽喉要道受阻的風險，波斯灣多國政府與能源業者近來明顯加快腳步，透過興建管線、擴建港口與開闢陸路走廊等方式，試圖繞開荷姆茲海峽輸出原油與其他貨物。

沙烏地阿拉伯已著手擴建連接東部主要產油區與西岸延布港的輸油管線，希望藉此避開荷姆茲海峽，改由紅海一側出口原油。

然而受到葉門胡塞武裝對沙國實施海上封鎖影響，滿載沙國原油的油輪若無法經曼德海峽南下，恐怕只能被迫改道北上，經蘇伊士運河繞行進入地中海，勢必大幅拉長運輸時程並推升成本。

另一產油大國阿拉伯聯合大公國，則坐擁位於荷姆茲海峽以南的富查伊拉港，目前每日對外輸出原油已達 180 萬桶。阿聯已宣布啟動大規模港口擴建計畫，目標在 2027 年底前，將不經荷姆茲海峽出口的原油產能提高一倍，達到每日 360 萬桶的規模。

科威特同樣積極與鄰國協商，盼能擴充跨境管線系統，為本國原油另闢出口途徑。

至於伊拉克，目前則動用大批油罐車隊，將原油經陸路運往敘利亞地中海沿岸港口出口，同時規劃興建新管線並修復既有老舊管線，作為長期繞開荷姆茲海峽的解方。

外媒報導引述波斯灣地區官員、能源業者與市場分析師說法指出，目前至少已有七項大型輸油管線計畫正在興建、規劃或討論階段，路線涵蓋紅海、蘇伊士運河與阿曼灣等區域。