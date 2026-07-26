鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 08:00

美軍對伊朗的軍事行動已延燒近兩週，隨著戰事膠著，一家地緣政治顧問機構嘗試用數學模型「量化」美國總統川普的決策心理，甚至推算出他可能在何時選擇降溫收手「TACO」，認為最可能在週日（26 日）發生。

24 日，川普在白宮談及對伊朗戰事的收場方式時表示，眼下擺在美國面前的其實只有兩個選項：一是延續甚至加碼軍事打擊，持續削弱伊朗軍力；二是轉而透過談判尋求協議收場。

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同一天稍早，《路透》引述知情人士報導，巴基斯坦正在居間試探，希望能重啟已陷入僵局的美伊談判。

消息一出，市場隨即嗅到外交轉圜的可能性，油價應聲重挫，布倫特原油盤中一度跌破每桶 95.20 美元，單日跌幅超過 5%；美國西德州原油（WTI）也跌破 87.70 美元，跌幅逼近 4.9%。

在市場屏息觀望之際，地緣政治顧問公司 Signum 則拋出了一套更具話題性的分析框架「TACO 指數」。

這個名稱借用了華爾街流行的調侃語「川普總是會退縮」（Trump Always Chickens Out），用來描述其在面對高壓局勢時反覆出現的行為模式。

由分析師 Andrew Bishop 領軍的團隊指出，回顧歷史數據可以發現，每當市場壓力綜合指標攀升至約 2.9 個標準差，川普幾乎都會選擇政策降溫。

若依當前市場走勢線性推算，這個所謂的「TACO 時刻」最快可能落在 7 月 22 日，最晚不會超過 7 月 30 日，而團隊認為最有可能出現的時間點，則是本週日（7 月 26 日）。

這套模型並非憑空推論。Signum 團隊選定今年 3 月 7 日，也就是美國與以色列首度再次打擊伊朗約一週後，作為觀察基準，並將布倫特原油價格、美國 10 年期公債殖利率、通過荷姆茲海峽的船隻數量，以及標普 500 指數等四項指標加權整合，再依川普對各指標的敏感程度分別給予不同權重。

為了檢驗模型的可信度，分析師回頭比對了川普此後三次關鍵政策轉折，包括 3 月 22 日轉向支持停火談判、4 月 7 日接受停火協議，以及 5 月 18 日將談判焦點移向諒解備忘錄磋商。

結果顯示，觸發川普採取行動所需的市場壓力區間大致落在 2.3 至 3.4 個標準差之間，平均值恰好落在 2.9 個標準差附近。

儘管回測結果看似精準，Bishop 團隊也坦承，這套框架本身存在不小的侷限。「TACO」一詞早已是投資圈朗朗上口的市場迷因，但作為預測工具，其準確度向來起伏不定。

更關鍵的是，川普目前主導的這場對伊朗軍事行動，外界普遍認為勝算有限，牽涉的變數遠比金融市場的幾項數據複雜得多。