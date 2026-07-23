鉅亨網編譯段智恆 2026-07-24 01:30

Google Cloud 執行長庫里安 (Thomas Kurian) 表示，既有客戶實際支出比原先承諾金額高出約 50%，強勁需求推動 Google 雲端業務第二季高速成長，也迫使公司在自有運算資源不足下，短期向第三方業者租用額外容量。

客戶支出多出50%！Google Cloud證明AI有人買單 算力與成本仍是考驗(圖：REUTERS/TPG)

庫里安周四 (23 日) 接受《CNBC》訪問時表示，現有客戶與 Google(GOOGL-US)簽訂支出承諾後，實際花費通常高出約 50%。這反映 Google 產品組合的差異化，以及銷售與市場執行能力，相關成果也同時呈現在營收及營業利益成長。

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Google 母公司 Alphabet 本周三公布第二季財報，整體營收優於市場預期，其中 Google Cloud 營收年增 82%，成為最亮眼的業務。雲端服務需求甚至超過 Google 目前可以提供的運算能力，公司因此計畫向第三方 AI 雲端服務商租用額外容量，消息也帶動 CoreWeave(CRWV-US) 及 Nebius(NBIS-US) 股價走高。

庫里安坦言，向外部業者租用運算資源將在短期內壓低 Google Cloud 利潤率，但公司預計只會租用數季，以便先爭取客戶，等到自有資料中心及運算容量到位後，再將客戶轉移至內部基礎設施。

他強調，這些客戶通常還會購買 Google 其他服務，長期可帶來複合成長，因此相關投資報酬仍然合理。

不過，投資人對 Alphabet 持續膨脹的人工智慧 (AI) 支出仍感到不安，導致公司股價周四重挫逾 7%。Alphabet 將今年資本支出預估由先前的 1,800 億至 1,900 億美元，上調至 1,950 億至 2,050 億美元；第二季資本支出已達 449 億美元，大部分投入 AI 基礎設施。

在 Alphabet 公布財報前，市場原先估計美國大型科技公司今年將投入約 7,250 億美元發展 AI。隨著亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 及 Meta(META-US)下周陸續公布財報，這項金額可能進一步提高。