鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-24 05:35

美國股市周四 (23 日) 收黑，那斯達克指數挫逾 2%。大型科技公司財報再度引發市場對 AI 鉅額支出的擔憂，加上油價飆升加劇通膨疑慮，推動美債殖利率走高。

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隨著布蘭特原油期貨自 5 月以來首次收在每桶 100 美元以上，美國原油期貨也收在 92 美元以上，美股進一步承壓。

中東衝突升溫，加劇市場對全球石油供應的擔憂。美軍再次對伊朗發動空襲，伊朗則向鄰近國家的美軍基地開火。葉門叛軍「青年運動」(Houthis) 在紅海攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪後，美國總統川普誓言將對伊朗及該組織施以「重大軍事懲罰」。

油價因此大幅飆升，而距離聯準會 (Fed) 下一次政策會議僅剩數日，市場對通膨的擔憂進一步升高。

Alphabet 當日重挫 7%，成為拖累標普 500 指數第二大個股。公司公布更高的支出計畫，同時出現現金消耗，引發投資人疑慮。

Alphabet 大跌也拖累通訊服務類股下挫 5.20%，成為標普 500 指數 11 大類股中表現最差板塊。

非必需消費類股則為第二大跌幅類股，收跌 5.12%。其中最大拖累來自特斯拉，其股價暴跌 14.5%，此前公司公布第二季自由現金流轉負，為兩年多來首見。

華爾街「恐慌指數」VIX 收盤上漲 2.06 點至 18.7，盤中一度升至 20.3，創近一個月最高。

隨著油價持續上漲，通膨疑慮推升美國 10 年期公債殖利率至 2025 年初以來最高水準。不過，根據 CME Group 的 FedWatch 工具，交易員仍預估聯準會下周維持利率不變的機率約為 64%。

美股周四 (23 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 506.93 點，或 0.97%，收 51,711.65 點。

那斯達克指數下跌 553.21 點，或 2.15%，收 25,137.69 點。

S&P 500 指數下跌 90.66 點，或 1.21%，收 7,408.30 點。

費城半導體指數下跌 66.83 點，或 0.54%，收 12,343.84 點。

NYSE FANG + 指數下跌 329.33 點，或 1.91%，收 16,948.49 點。

標普 11 大類股當日僅 4 個類股上漲。。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收黑。Meta (META-US) 下跌 3.36%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 重挫 7.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 下挫 4.57%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.34%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.07%。

企業新聞

英特爾 (Intel)(INTC-US) 盤後公布優於市場預期的第二季財報，調整後每股盈餘 (EPS) 達 42 美分、營收達 161 億美元，創下 2011 年以來最快單季營收成長速度，財測同時優於市場預期，激勵股價在盤後交易一度大漲 11%。

超微 (AMD) 執行長蘇姿丰周四表示，瞄準輝達旗艦產品的第二代 AI) 伺服器 Helios 已全面量產，預計第三季末開始出貨。OpenAI 也宣布將於今年底大規模部署 Helios 機櫃，並在 2027 年加速擴大採用。

Alphabet 旗下 Google Cloud 執行長 Thomas Kurian) 表示，既有客戶實際支出比原先承諾金額高出約 50%，強勁需求推動 Google 雲端業務第二季高速成長，也迫使公司在自有運算資源不足下，短期向第三方業者租用額外容量。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 18.7 萬，預期 21.1 萬，前值 20.9 萬

美國上周續領失業金人數報 179.6 萬，預期 180 萬，前值 178.8 萬

華爾街分析

Manulife John Hancock Investments 投資策略師 Matt Miskin 表示，「油價以目前這樣的速度上漲，對宏經濟與市場構成重大風險。」他補充，偏低的失業率數據也將迫使聯準會更加專注於對抗通膨。

Miskin 指出，即使部分企業公布強勁財報，投資人反應仍不熱烈，因為市場正努力判斷目前的高估值是否合理。「整體來看，數據其實非常好，但許多公司都有一些因素導致股價下跌。」他以市場對資本支出的擔憂為例，「只要出現任何弱點，股票就會遭到拋售。」

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 認為，就判斷聯準會未來利率走向而言，2 年期美債殖利率的水準對市場而言「可能更加重要」。根據 CME FedWatch 工具，目前市場預估 9 月升息的機率已超過 80%，高於一周前的 52%。

Mayfield 指出，「這場衝突真的很難忽視，不只是因為油價，也因為整條殖利率曲線都面臨壓力。我認為基本面仍足以支撐市場在長期、或至少中期維持一定的延續性。但接下來兩到三個月，市場焦點恐怕又會全部回到伊朗身上。」