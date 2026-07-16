鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 07:03

黃金周四 (16 日) 下挫逾 2%，中東緊張推升油價和美債殖利率之際，投資人對通膨的擔憂加劇，強化美國利率居高不下的預期，也打壓不孳息的黃金。

〈貴金屬盤後〉美伊緊張強化升息押注 黃金再度跌回4000美元以下 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨下跌 1.9%，報每盎司 3984.64 美元，盤中稍早曾下跌 2%。

8 月交割的黃金期貨收低 1.5%，報每盎司 3992.10 美元。

‌



在中東能源供給疑慮下，油價保持在一個月高點附近。伊朗要求葉門胡塞武裝組織做好準備，若美國空襲伊朗的電力基礎設施，就關閉鴻海端的石油貿易路徑。

道明證券大宗商品策略全球主管 Bart Melek 說：「油價再次上揚，在布蘭特變高的情況下，我預期美債殖利率可能持續上揚，甚至最快 9 月就有可能升息。」正是這些因素打壓著金價。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 53%。

聯準會 (Fed) 主席華許本周表明平抑通膨的決心，但並未具體說明政策。

本周二公布的數據顯示，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 增速趨緩，周三的數據也顯示，6 月生產者物價指數 (PPI) 下滑。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「即使一些短期經濟數據回落，在能源價格持續高昂的情況下，Fed 也難以採取更鴿派的立場。出於同樣的原因，這讓投資人更傾向擁抱美元，而非不孳息的黃金。」

其他貴金屬交易