鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 07:09

黃金周五 (17 日) 反彈，但本周下跌 2.6%，創下六周以來最大跌幅，顯示美伊緊張加劇推升能源價格之際，投資人對通膨升溫和利率居高不下的焦慮。

黃金現貨上漲 1%，報每盎司 4011.29 美元，盤中稍早曾觸及 6 月 30 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨收高 0.7%，報每盎司 4018.80 美元。

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黃金本周下跌 2.6%。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「黃金拋售潮的主要推手，是美元升值和全球通膨擔憂，以及全球利率上揚。」

美國加強對伊朗的攻勢，打擊橋樑和機場，伊朗不干示弱，對美國在中東地區的多個基地展開空襲。布蘭特原油本周上漲約 16%。

自美伊 2 月底開戰以來，黃金下跌約 25%，就是因為戰爭可能引發通膨升溫，進而導致利率居高不下。

雖然黃金也是規避通膨的工具，但在高利率環境下，由於黃金本身不孳息，投資魅力相對失色。

Gaffney 說：「最近的數據已將降低了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 升息的可能性。但全球利率持續上揚，加上最近油價上漲，可能導致聯準會 (Fed) 對美國貨幣政策採取更加鷹派的立場。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 58%。

Fed 副主席傑佛森 (Phillip Jefferson) 周四暗示，如果通膨短期內沒有改善，他不排除升息。

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