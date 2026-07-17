鉅亨網編譯余曉惠
黃金周五 (17 日) 反彈，但本周下跌 2.6%，創下六周以來最大跌幅，顯示美伊緊張加劇推升能源價格之際，投資人對通膨升溫和利率居高不下的焦慮。
黃金本周下跌 2.6%。
美元連兩周上揚，導致以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言相對昂貴。
EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「黃金拋售潮的主要推手，是美元升值和全球通膨擔憂，以及全球利率上揚。」
美國加強對伊朗的攻勢，打擊橋樑和機場，伊朗不干示弱，對美國在中東地區的多個基地展開空襲。布蘭特原油本周上漲約 16%。
自美伊 2 月底開戰以來，黃金下跌約 25%，就是因為戰爭可能引發通膨升溫，進而導致利率居高不下。
Gaffney 說：「最近的數據已將降低了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 升息的可能性。但全球利率持續上揚，加上最近油價上漲，可能導致聯準會 (Fed) 對美國貨幣政策採取更加鷹派的立場。」
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 58%。
Fed 副主席傑佛森 (Phillip Jefferson) 周四暗示，如果通膨短期內沒有改善，他不排除升息。
然而高盛表示，黃金占私人投資組合的比率仍低，而包括伊朗等近期的地緣政治發展，可能讓這股資產分散的風潮從央行加速擴散到一般投資人身上。
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