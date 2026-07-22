鉅亨網編譯陳韋廷
近幾個月以來，國際金價持續承壓，背景是中東緊張局勢升級推高油價，市場對聯準會 (Fed) 被迫收緊政策的押注升溫，美債殖利率走揚，因此墊高持有無息資產黃金的機會成本。
國際現貨金價自 2026 年 1 月歷史高點回落逾 20%，週二 (21 日) 收報約每盎司 4078 美元，今日在亞洲交易時段在 4000 美元關口附近出現逢低買盤支撐。
根據《Kitco News》報導，富國銀行全球股票與實物資產策略主管 Sameer Samana 說，金價自頂部回檔後，風險回報結構已出現實質逆轉，「下行空間正在收斂，長期上行潛力仍具吸引力」。
Samana 認為，油價高檔、Fed 再升息兩到三次等主要風險，大部分已反映在當前金價中，「若聯邦基金利率期貨已消化兩到三次升息，金價也都消化了。真正要討論的不是『有沒有升息擔憂』，而是『超過兩到三次升息的機率』。」
根據他的判斷，美國通膨情況並未嚴重到需要大幅加碼緊縮。
Samana 不排除短期金價將仍弱勢表現。技術面上，他坦言稱「很難說黃金已經觸底」，短線有下探 3500 美元的風險，上方 4500 至 4900 美元則因解套賣壓存在技術阻力。
但他指出，油價漲、利率升會拖慢經濟，最終倒逼央行與財政部重回寬鬆，「塵埃落定後會回到大致相同的局面」。
Samana 並給出清晰的不對稱漲跌幅空間，下跌約 500 美元 vs 上漲 1500 美元，並稱「對建構投資組合的投資人來說，這是非常有吸引力的風險回報比」。
富國銀行投資研究所 (WFII) 在最新「本周圖表」中重申長線看多金價立場，並指近期回檔源自獲利了結與緊縮預期，但全球央行持續購金、儲備多元化與地緣不確定性等結構支撐未變，金價今年底上看 5300 至 5500 美元，2027 年底進一步升至 5800 至 6000 美元。
Samana 還指出，黃金在 2020 年衰退與 2018 年緊縮周期回檔約 15%、2008 年約 34%，長熊多為數年緩跌而非崩塌，「很多痛苦已經被計入價格之中」。當股債同時承壓時，黃金的分散化價值尤為突出。
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