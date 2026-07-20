鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 06:14

黃金周一 (20 日) 走低，美國和伊朗之間愈演愈烈的衝突帶動油價上漲，也讓美國利率展望壟罩在陰霾中。

黃金現貨下滑 0.2%，報每盎司 4007.91 美元。

8 月交割的黃金期貨收低 0.1%，報每盎司 4015.90 美元。

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美國再次轟炸伊朗多個城市之後，伊朗革命衛隊 (IRGC) 表示，已對攻擊美國在中東各地的軍事目標。在此同時，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動 (Houthi，又譯胡塞組織) 宣布，對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，導致紅海石油出口面臨新風險。

原已觸及逾一個月高點的布蘭特原油應聲上漲，引發通膨疑慮，也助長升息預期。雖然黃金傳統上也被視為規避通膨的工具，但在高利率環境下，黃金因為本身不孳息，投資魅力通常也跟著打折。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「能源價格高漲仍是中東衝突再度升級的焦點，即使上周公布的通膨數據比預期疲軟，可能也不足以阻止聯準會 (Fed) 今年稍晚升息。」

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 加入愈來愈多官員行列，表示可能需要升息以抑制居高不下的通膨，預告 Fed 7 月決策會議將出現激烈的辯論，也代表華許 (Kevini Warsh) 以 Fed 主席主持的第二場會議，可能出現異議。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 12 月升息機率約 83%，從上周的 73% 上揚。

Meger 說：「我們預期到了今年稍晚，Fed 將透過資產負債表調整而非升息的方式因應。我們相信，這一兩個月內，此舉將為黃金市場提供一些支撐，同時打壓美元。」

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