鉅亨網編譯許家華 2026-07-22 06:31

市場對美國與伊朗可望重啟外交談判、推動中東局勢降溫的期待升溫，帶動國際黃金價格周二 (21 日) 反彈逾 1%。分析師指出，若停火談判取得進展，有助於緩解能源供應緊張、抑制油價與通膨壓力，進一步降低市場對美國聯準會採取更強硬貨幣政策的憂慮。不過，在升息預期仍高的情況下，金價短線仍可能維持區間震盪。

現貨黃金上漲 1.6%，報每盎司 4,068.29 美元；8 月交割 COMEX 黃金期貨收漲 1.5%，報每盎司 4,076.40 美元，雙雙站穩 4,000 美元整數關卡。

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Marex 分析師 Edward Meir 表示，市場普遍預期中東可能朝停火方向發展，不僅黃金，整體大宗商品價格同步走高。此外，黃金突破自 7 月 6 日以來形成的短期下降趨勢後，也吸引技術性買盤進場，支撐金價反彈，但預料短期仍將維持區間整理。

根據路透報導，伊朗一名高層官員透露，德黑蘭已收到由斡旋方提出的 10 天停火方案，希望藉此挽救上月達成的臨時協議。市場認為，若美伊雙方重返談判，有望降低荷姆茲海峽能源運輸受阻風險，並緩解近期油價大幅波動。

投資人目前將焦點轉向聯準會下周為期兩天的貨幣政策會議，以及主席 Kevin Warsh 會後談話。根據 CME FedWatch Tool，目前市場預估聯準會 9 月升息機率約 68%，顯示市場仍普遍預期貨幣政策將維持偏鷹立場。

德國商業銀行 (Commerzbank) 指出，每盎司 4,000 美元已成為金價重要心理支撐，但只要美國利率維持高檔，金價反彈力道恐受到壓抑，後續仍須觀察通膨數據及聯準會政策訊號。