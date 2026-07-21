鉅亨網編譯許家華
市場對美國與伊朗可望重啟外交談判、推動中東局勢降溫的期待升溫，帶動國際黃金價格周二 (21 日) 反彈逾 1%。分析師指出，若停火談判取得進展，有助於緩解能源供應緊張、抑制油價與通膨壓力，進一步降低市場對美國聯準會採取更強硬貨幣政策的憂慮。不過，在升息預期仍高的情況下，金價短線仍可能維持區間震盪。
現貨黃金上漲 1.6%，報每盎司 4,068.29 美元；8 月交割 COMEX 黃金期貨收漲 1.5%，報每盎司 4,076.40 美元，雙雙站穩 4,000 美元整數關卡。
Marex 分析師 Edward Meir 表示，市場普遍預期中東可能朝停火方向發展，不僅黃金，整體大宗商品價格同步走高。此外，黃金突破自 7 月 6 日以來形成的短期下降趨勢後，也吸引技術性買盤進場，支撐金價反彈，但預料短期仍將維持區間整理。
根據路透報導，伊朗一名高層官員透露，德黑蘭已收到由斡旋方提出的 10 天停火方案，希望藉此挽救上月達成的臨時協議。市場認為，若美伊雙方重返談判，有望降低荷姆茲海峽能源運輸受阻風險，並緩解近期油價大幅波動。
近期中東衝突一度推升油價，使市場擔憂能源價格再度帶動通膨升溫，也增加聯準會維持高利率甚至進一步升息的可能性。由於黃金本身不孳息，高利率環境會提高持有黃金的機會成本，因此儘管黃金具有抗通膨及避險功能，高利率仍可能限制其上漲空間。
投資人目前將焦點轉向聯準會下周為期兩天的貨幣政策會議，以及主席 Kevin Warsh 會後談話。根據 CME FedWatch Tool，目前市場預估聯準會 9 月升息機率約 68%，顯示市場仍普遍預期貨幣政策將維持偏鷹立場。
德國商業銀行 (Commerzbank) 指出，每盎司 4,000 美元已成為金價重要心理支撐，但只要美國利率維持高檔，金價反彈力道恐受到壓抑，後續仍須觀察通膨數據及聯準會政策訊號。
其他貴金屬同步走強，其中現貨白銀大漲 4.1% 至每盎司 58.72 美元，鉑金上漲 1.9% 至 1,623.63 美元，鈀金則上漲 2.4% 至 1,282.25 美元，反映市場風險偏好改善，帶動整體貴金屬市場全面反彈。
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