鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-18 01:00

美國 6 月進口物價意外上揚，年增幅更創近四年來新高，顯示通膨壓力已逐漸從能源擴散至科技設備、資本財與消費品，也為聯準會 (Fed) 後續貨幣政策增添壓力。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周五 (17 日) 公布，6 月進口物價指數月增 0.3%，高於市場原先預期下滑 0.7%，也延續 5 月修正後月增 1.7% 的走勢；年增率則由 5 月的 6.6% 攀升至 7.1%，創 2022 年 8 月以來最大升幅。

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值得注意的是，儘管 6 月進口燃料價格月減 0.4%、食品價格月減 0.2%，但資本財與消費品價格持續走高，抵銷能源價格回落帶來的降溫效果。扣除食品與燃料後的核心進口物價月增 0.4%，年增率達 4.6%，反映輸入性通膨壓力仍在升高。

報告指出，企業持續加碼人工智慧 (AI) 投資，推升電腦、周邊設備、半導體及其他科技產品需求，也帶動進口資本財價格月增 0.4%，顯示 AI 熱潮已開始影響全球商品價格。

此外，自中國進口商品價格 6 月月增 0.9%，創 2008 年 1 月以來最大單月漲幅，年增率達 1.3%，創 2022 年底以來最高，市場認為可能反映關稅影響逐漸顯現，以及企業成本持續上升。

這份報告也與本周稍早公布的美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 同步降溫形成對比。當時油價因美伊局勢短暫緩和而回落，帶動整體物價下滑，但隨著中東衝突再度升溫，近期油價已重返一個月高點，市場擔憂輸入性通膨可能再次升溫。