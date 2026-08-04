〈財報〉超微Q2營收飆50% 獲利增163% 資料中心翻倍成長 盤後仍挫近10%

鉅亨網編譯許家華 2026-08-05 06:57

超微 (AMD-US) 周二 (4) 公布 2026 會計年度第二季財報，受惠 AI 晶片需求持續強勁，營收與獲利雙雙優於市場預期，其中資料中心業務營收年增逾一倍，成為公司最大成長動能。不過，由於市場對財測期待更高，加上部分分析師預估更為樂觀，超微盤後股價仍走跌近 10%。

（圖：REUTERS/TPG）

截至 6 月 27 日止的第二季，超微經調整後每股盈餘 (EPS) 為 1.66 美元，高於市場預估的 1.62 美元；營收 115.4 億美元，也優於 LSEG 統計分析師預估的 112.8 億美元，較去年同期 76.9 億美元大幅成長 50%。

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其中，資料中心 (Data Center) 事業營收達 67 億美元，年增 107%，主要受惠 EPYC 伺服器處理器及 Instinct AI GPU 需求持續攀升。

超微表示，目前資料中心業務已成為公司成長核心。近一年來，公司股價已接近三倍，市場看好 Instinct AI 加速器可望持續擴大市占，挑戰輝達 (NVDA-US) 在 AI 晶片市場的領導地位。同時，EPYC 伺服器 CPU 也受惠 AI 代理 (AI Agent) 快速普及，需求持續升溫。

展望第三季，超微預估營收約 130 億美元，上下浮動 3 億美元，高於 LSEG 預估的 125.2 億美元。不過，部分分析師原先預期公司可能給出高達 140 億美元的財測，也使市場出現部分獲利了結賣壓。

今年 7 月，超微同步調高全球半導體市場規模預估，認為 2028 年整體市場規模將達 2 兆美元，其中 AI 加速器 (GPU) 市場可望達 1.4 兆美元，較先前預估的 5000 億美元大幅上修，反映 AI 投資需求持續快速擴張。

產品布局方面，超微表示，本季將開始向 Meta Platforms (META-US)、OpenAI 及甲骨文 (ORCL-US) 出貨首款機櫃級 AI 系統 Helios。這也是超微首套整合 EPYC CPU、Instinct GPU 及網路晶片的 Rack-scale AI 系統，將直接與輝達的整體 AI 系統方案競爭，而非僅限於 AI 晶片。

公司預期，Helios 出貨量將於第四季明顯放大。

超微財務長胡錦 (Jean Hu) 表示，公司預期 2026 年下半年資料中心業務將持續加速成長，帶動整體營收及獲利進一步擴張。

執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在法說會中表示，公司預估 2027 年資料中心營收將較今年再度翻倍，而 2026 年下半年伺服器業務營收將較去年同期成長超過 80%。

她表示，目前 AI 加速器及 CPU 需求均遠高於公司原先預期。

她表示，包括亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google Cloud、甲骨文及其他超大型雲端服務商，均持續擴大部署 EPYC 平台於內部基礎設施及公有雲服務。

相較之下，涵蓋筆電、桌機及遊戲主機晶片的 Client 與 Gaming 部門表現較為溫和，第二季營收 38 億美元，年增 6%；Embedded 嵌入式業務則受惠工業市場需求回升，營收 9.77 億美元，年增 19%。

資本支出方面，超微第二季投入 8.08 億美元，較去年同期 2.82 億美元大增近 187%，也高於今年第一季的 3.89 億美元，反映公司持續加碼 AI 基礎設施與產品布局。

PC 市場方面，蘇姿丰表示，公司上半年 PC 業務表現相當強勁，雖然原先預期下半年市場將趨緩，但目前需求仍優於市場普遍預期。