AI減赤2.2兆美元？布魯金斯學會曝五大反噬效應：難！逾半數紅利恐已蒸發

鉅亨網新聞中心 2026-07-15 07:00

人工智慧 (AI) 被視為推動美國經濟成長、改善聯邦財政的重要引擎，但最新研究指出，市場對 AI 改善財政赤字的期待可能過於樂觀。

（圖：Shutterstock)

布魯金斯學會 (Brookings Institution) 與美國聯準會 (Fed) 經濟學家共同發表的最新工作論文指出，AI 雖有望在 2036 年前協助美國累計減少約 2.2 兆美元財政赤字，但受到人口老化、勞動市場變化、借貸成本攀升及國防支出增加等因素影響，超過一半的減赤效益恐遭抵銷，實際可實現的財政改善可能僅約 1 兆美元，甚至更低。

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美國財政壓力近年持續升高。根據美國財政部資料，截至今年 5 月，美國國債規模已突破 39 兆美元，政府支出與稅收缺口持續擴大。美國國會預算辦公室 (CBO) 日前也預警，若國會未採取有效改革措施，社會安全信託基金最快 2032 年耗盡，聯邦醫療保險 (Medicare) 信託基金也可能於隔年面臨資金不足，財政永續問題日益受到市場關注。

長期以來，預算專家普遍認為，縮減赤字須透過提高稅收、削減福利支出，或兩者並行。不過，在政治改革推動困難的情況下，AI 一直被部分學者與政策制定者視為改善財政的潛在解方。

研究指出，若 AI 能大幅提升全美生產力，提高勞工平均產出，不僅可推升企業獲利與整體經濟規模，也可增加政府稅收，無須提高稅率便能改善財政。同時，AI 若廣泛應用於公共行政與醫療領域，也有望降低政府支出，尤其美國醫療行政成本目前約占整體醫療支出的四分之一，具備相當大的效率提升空間。

研究估算，在 AI 全面提升生產力的情境下，美國年度財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比重可望由目前約 6% 降至約 2%，至 2036 年累計可減少約 2.2 兆美元赤字。

然而，研究也提出五項可能侵蝕 AI 財政效益的重要因素。

首先是人口壽命延長。AI 可望透過改善醫療診斷、治療效率及疾病預警系統降低死亡率。例如，部分臨床研究發現，用於辨識敗血症高風險患者的 AI 系統，可使住院患者死亡率降低約 17%。但人口愈長壽，也意味領取社會安全金與醫療保險福利的時間拉長。研究估計，在 AI 高度普及情境下，到 2036 年，美國將新增約 300 萬名退休年齡人口，政府福利支出將同步增加。

第二是稅基結構改變。研究指出，AI 可能使企業利潤、資本收益及租金收入成長速度快於薪資所得，但美國聯邦政府主要稅收仍來自個人所得稅。根據美國財政部資料，本財政年度截至目前，個人所得稅占聯邦收入約 52%，企業所得稅僅約 6%；美國國稅局 (IRS)2024 年研究則顯示，資本利得實際有效稅率約僅 5%。若 AI 創造的財富主要流向資本所有者，而非薪資所得者，即使 GDP 持續成長，政府稅收增幅也可能低於預期。

第三是勞動市場承受壓力。研究認為，AI 提高企業生產效率，不一定同步增加就業機會。若 AI 導致部分工作被取代或勞動參與率下降，繳納薪資稅及個人所得稅的人數將減少，依賴政府補助的人數則可能增加。

論文預估，在 AI 帶來高度顛覆的情境下，到 2036 年，美國勞動參與率可能下降 3 個百分點，相當於約 600 萬人退出勞動市場，衝擊規模接近新冠疫情期間，但可能具有長期性，食品補助及身心障礙福利等政府支出也將同步增加。

第四是借貸成本上升。AI 產業快速發展需要大量投資晶片、資料中心及能源等基礎設施，可能推高中性利率，進而帶動市場利率走升。在美國債務規模已突破 39 兆美元的背景下，即使利率僅小幅提高，也將顯著增加聯邦政府利息支出。研究估算，到 2036 年，AI 帶來的經濟成長可能使聯邦政府每年額外增加約 600 億美元償債成本。

第五則是國防支出攀升。研究指出，AI 快速發展可能引發全球新一輪科技與軍事競賽，各國增加 AI 軍事投資後，美國勢必面臨維持技術優勢的壓力。研究估計，未來 10 年間，美國累計國防支出可能因此增加超過 3500 億美元，進一步擴大財政赤字。

值得注意的是，布魯金斯學會也援引歷史經驗指出，1990 年代網際網路革命曾推升股市及經濟活動，使美國稅收占 GDP 比重增加約 2.2%，並於 1992 年至 2002 年間協助削減約 60% 的財政赤字。然而，隨著網路泡沫破裂，相關財政效益在短短十年間迅速消失。