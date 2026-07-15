不再是投資品！中國力拼2030社會消費品零售總額達60兆 住房消費首納入「大宗耐用商品」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 13:10

中國國務院周一 (13 日) 批覆並對外發布由國家發改委、商務部統籌協調的《擴大消費「十五五」規劃》(下稱《規劃》)，要求社會消費品零售總額到 2030 年達 60 兆元 (人民幣，下同) 左右，其中值得注意的是，首次在國家級促消費頂層設計中將住房消費納入大宗耐用商品消費體系，並置於跟汽車、家居家電並列的首要位置。

(圖:shutterstock)

在第三部分「推動商品消費擴容升級」中，《規劃》明確提出「促進大宗耐用商品消費」，首要任務即為「更好滿足住房消費需求」，具體措施包括優化保障性住房供給、因城施策增加改善性住房供給、規範租賃市場並實施品質提升工程，建設安全舒適綠色智慧「好房子」，並穩步推進城中村、危舊房及老舊社區改造，支持居民自主更新與適老化、智能化升級，釋放房市邏輯從「交易拉動」轉向「消費與服務並重」強烈信號。

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與此同時，《規劃》中也提及實施物業服務質量提升行動，拓展社區養老、托幼、家政等增值內容。

中指研究院分析指出，住房消費能帶動建材、家電、裝修、紡織甚至汽車等上下游產業，是消費的「觸發器」，《規劃》將住房消費列為大宗消費首位，意味著住房已成為「促消費」的重要引擎。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，過去住房解決「有沒有」，現在「好房子」的改善需求潛力巨大，適老化改造、全齡友好社區及數位化服務蘊藏新結構性機會。

除商品消費外，《規劃》在「著力提升消費能力」中亦強調要促進房市持續健康發展，多管道增加城鄉居民財產性收入，這呼應了《求是網》此前關於「修復居民資產負債表、穩定房價預期」的論述，釋放「穩市場—穩財富—提振消費」的正向傳導鏈條。

中指研究院認為，房價穩定是關鍵，房市健康發展是居民財產性收入的重要基礎。

此外，在「清理優化不合理限制性措施」部分，《規劃》支持各地因城施策調整優化房市政策，滿足剛性及改善性需求；深化住房公積金制度改革，擴大使用範圍。

對此中指研究院建議，當前必須協調穩定土地、新屋與中古屋價格聯動，合理控制土地供給，避免惡性競爭，以鞏固市場預期。