鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 23:26

美國總統川普周二 (14 日) 宣布，放棄原先向通過荷姆茲海峽的船舶收取相當於貨物價值 20% 費用的計畫，改以波斯灣國家對美國的貿易與投資協議取代。消息公布後，國際油價回吐部分漲幅，但美伊衝突持續升溫，加上美國即將恢復對伊朗船隻的全面封鎖，油市仍維持震盪。

油價回吐漲幅！川普不要20%荷姆茲過路費 改向波斯灣國家爭取巨額投資(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文表示，在美軍強大力量下，荷姆茲海峽目前已對所有船舶開放，唯獨伊朗船隻除外。美國將全面封鎖往返伊朗港口，或載運任何與伊朗貨物有關的船隻。

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川普表示，在與中東領袖進行「極具成效的對話」後，他決定取消原先提出的 20% 美國補償費，改由波斯灣國家與美國達成貿易及投資協議取代。

他宣稱，這些對美投資規模將十分龐大，不僅對美國有利，也將有助波斯灣國家的未來發展。川普表示，新的投資將使美國吸引的外國資金進一步增加，大量工廠、廠房及設備將以前所未見的規模湧入美國，創造數百萬個高薪工作機會。

消息公布後，國際油價回吐部分漲幅。9 月交割的布蘭特原油期貨漲幅收窄至 0.30%，至每桶 83.55 美元；8 月交割的西德州原油期貨翻黑下跌 0.32%，至每桶 77.89 美元。

儘管川普取消 20% 收費計畫，荷姆茲海峽周邊軍事局勢仍高度緊張。美國中央司令部 (Centcom) 表示，美軍周一晚間轟炸伊朗沿岸軍事目標，試圖削弱德黑蘭攻擊商船的能力，並將依照川普命令，恢復對伊朗船隻的封鎖。

另一方面，伊朗革命衛隊表示，其部隊攻擊兩艘關閉應答器、正在通過荷姆茲海峽的超級油輪。阿拉伯聯合大公國國營石油公司 ADNOC 則證實，旗下兩艘油輪通過海峽時遭到砲彈擊中，造成一名船員死亡、數人受傷。