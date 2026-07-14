鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 19:35

隨著美國與伊朗之間的敵對行動劇烈升級，全球能源運輸命脈荷姆茲海峽的局勢高度緊張，也造成海峽的船舶通行幾乎陷入停滯，迫使亞洲煉油商為了確保能源安全，紛紛重新調整採購策略，將目光投向大西洋彼岸的美國原油。

據業內知情人士透露，至少有三位涉及美國原油銷售與亞洲採購業務的高管表示，亞洲買家已重啟關於美國原油現貨船貨的談判。

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這與不久前的市場氛圍形成鮮明對比，當時，由於中東地區的大量積壓供應湧入現貨市場，相關討論一度沉寂。然而，隨著地區停火協議幾乎破裂，原本穩定的中東石油流動正處於巨大的風險之中。

除了日益頻繁的船舶襲擊事件外，華盛頓方面重新封鎖伊朗港口的舉措，以及美國總統川普的一項提議，更讓市場感到不安。川普要求，對所有在美國支持下經由荷姆茲海峽運輸的貨物徵收 20% 的「補償費」，按一艘滿載原油的超大型油輪 (VLCC) 計算，這筆費用高達約 3,000 萬美元，遠遠超過了戰爭初期伊朗收取的 200 萬美元。

航運數據顯示，截至本周二，荷姆茲海峽的可觀測船舶流量幾乎完全停止，僅有少數伊朗油輪透過關閉應答器的方式試圖隱蔽通行。