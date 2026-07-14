鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 11:50

美國與伊朗再度交火，帶動國際油價大幅攀升，加上聯準會 (Fed) 官員發表偏鷹派談話，交易員如今預期，最快可能在本月底升息，機率已接近五成。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周一表示，若周二公布的核心通膨數據高於預期，Fed 官員將必須考慮近期收緊貨幣政策。

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地緣政治的發展進一步炒熱升息預期，由於美國與伊朗對荷姆茲海峽是否維持通航各執一詞，布蘭特原油周一大漲近 10%，且在美國總統川普宣布美國將「恢復」對伊朗船隻的封鎖後，美債殖利率漲勢進一步擴大。

貨幣市場周一 (13 日) 的定價顯示，在美國對伊朗發動新一波空襲後，市場開始加碼押注 Fed 7 月升息 1 碼(25 個基點)。根據定價，7 月升息機率接近 50%，高於周一稍早原先不到 40% 的水準。

此外，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周一表示，若周二公布的核心通膨數據高於預期，Fed 官員將必須考慮近期收緊貨幣政策。不過他也警告，Fed 不應因為 2021 年曾太晚應對通膨，就犯下「打上一場戰爭」的錯誤，過早採取升息行動。

對 Fed 政策最敏感的 2 年期美國公債殖利率，周一一度上揚 7 個基點至 4.28%，創 2025 年 2 月以來新高，5 年期殖利率也攀升至 4.37%，同樣創去年 2 月來最高。而基準的 10 年期美債殖利率一度上揚 6 個基點至 4.62%，創 5 月來最高。

短天期公債殖利率大幅攀升，反映市場預期，全球能源價格反彈與美國經濟展現韌性，可能迫使 Fed 提早升息以抑制物價壓力。

美國本周將公布消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI)，而 Fed 主席華許(Kevin Warsh) 也將赴國會作證，這將是華許首度以 Fed 主席身分赴國會作證，他先前曾表示，將刪減有關利率展望的前瞻指引。

道明證券 (TD Securities) 美國利率策略師 Molly Brooks 說：「市場因華勒的發言而提高近期升息預期。這也讓周二的 CPI 數據變得更加重要，市場波動可能加劇；若通膨高於預期，殖利率曲線可能進一步熊市趨平。」

本周的 CPI 與 PPI 將是 Fed 7 月決策會議前最後一批重要通膨數據，經濟學家預估，由於油價先前曾大幅下跌，整體 CPI 月減 0.2%，核心 CPI 則月增 0.2%；年增率方面，整體 CPI 料從 5 月的 4.2% 降至 3.8%，核心 CPI 則從 2.9% 略降至 2.8%。 從預測來看，雖然增速放緩，但恐怕仍遠高於 Fed 的 2% 通膨目標。

儘管市場提高升息押注，多數投資人預測的基本情境仍是今年不會升息。