鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 15:19

美國總統川普周二(4日)表示，美國與伊朗當天進行了「一整天的談判」，雙方討論進展良好，並預期遭封鎖的荷姆茲海峽「很快就會重新開放」，不過他也警告，若伊朗再次退出談判，美方將對伊朗「出重拳」。

川普接受福斯新聞(Fox News)《@ Night》節目訪問時說 ：「他們今天談了一整天，我們的討論進展非常順利。荷姆茲海峽很快就會重新開放。如果他們再次反悔，就會遭到非常沉重的打擊。」

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受談判消息激勵，市場押注長達五個月的伊朗戰事可能接近落幕，國際油價周三(5日)下跌，亞洲股市走高，延續華爾街前日創新高氣勢。



Axios：美伊接近達成臨時協議

美國新聞網站Axios引述兩名中東消息人士及一名美國官員報導，在阿曼斡旋下，美國與伊朗正接近達成臨時協議，以恢復荷姆茲海峽航運。美方希望最快周三宣布協議。

不過，伊朗官方媒體引述知情人士表示，只要美國仍持續對伊朗發出軍事威脅，與阿曼就海峽問題達成協議的時程就會延後。

儘管伊朗先前否認雙方已正式展開談判，但卡達周二稍早表示也透露，各方斡旋努力已有進展，正推動結束伊朗戰事。

卡達王室辦公室表示，川普當天與卡達元首塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani)通話，雙方討論如何縮小華府與德黑蘭之間的分歧，提升達成長期和平協議的可能性。

另一方面，伊朗外交部發言人貝卡伊(Esmaeil Baghaei)表示，伊朗與阿曼持續就荷姆茲海峽航行安排進行協商，雙方討論重點在建立安全航道，同時確保兩國主權與國家安全。

伊朗一向主張應與阿曼共同擁有荷姆茲海峽控制權。不過，德黑蘭上周拒絕阿曼所提的方案：由雙方共同管理海峽，並向往來船舶收取自願性費用。

此外，伊朗支持的葉門青年運動(Houthis，又譯胡塞組織)也持續封鎖紅海部分航道，進一步限制中東原油出口。

印度官方表示，一艘懸掛印度國旗的商船近日在葉門外海遭飛行物擊中後翻覆沉沒，所幸船上14名船員全數獲救。葉門方面則指控攻擊來自青年運動。

戰事仍未達川普既定目標

川普發動此次軍事行動時，曾設定三大目標，包別為摧毀伊朗核計畫、削弱伊朗攻擊區域對手能力，以及創造推翻伊朗神權政權的條件。到目前為止，上述目標均尚未完全達成。

川普過去數月曾多次揚言，若伊朗拒絕達成協議，美國將發動大規模攻擊，但之後又數度宣稱談判取得進展，戰事至今仍未結束。

根據聯合國旗下國際海事組織(IMO)表示，自2月28日戰事爆發以來，荷姆茲海峽已發生64起海事事件，造成至少17名船員死亡。