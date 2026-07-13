鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 05:40

美伊戰火持續延燒，美國總統川普週一 (13 日) 表示，美軍將於當日晚間對伊朗發動新一輪軍事打擊，並預告隔天仍將持續「將狠狠打擊他們」，顯示美國已準備進一步升高對伊朗的軍事行動。

川普接受美國保守派廣播節目《The Hugh Hewitt Show》訪問時表示：「我們今晚會狠狠打擊他們，明天也會繼續重擊他們。」

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當主持人詢問，美國或以色列是否掌握伊朗剩餘軍事領導層的位置，以及是否有能力對其發動攻擊時，川普回應：「是的，我知道，但我們不打算公開談論這些事情。不過，我們確實正在密切監控。」

除了預告新一輪空襲外，川普也淡化先前與伊朗簽署的合作備忘錄 (MoU)，稱該文件只是一次「測試」，並表示自己原本就傾向直接談判正式協議，而非先簽署備忘錄。

川普表示，美國過去通常會先簽署合作備忘錄，再推動正式協議，但他當時就主張「直接談正式協議」。他指出，合作備忘錄只是一次測試，而伊朗並未通過這項測試，也沒有遵守相關承諾。

美伊雙方於今年 6 月簽署停火協議後，原定展開為期 60 天的談判，針對伊朗核計畫等議題協商最終協議。不過，隨著雙方近期恢復交火，川普坦言，這份合作備忘錄「沒有太大意義」。

他表示：「當你面對不值得信任的人時，合作備忘錄沒有任何意義；即使對方值得信任，它終究也只是一份合作備忘錄，本身並不具太大約束力。」

另一方面，美國中央司令部 (CENTCOM) 宣布，將於美東時間週二 (14 日) 下午 4 時正式恢復對進出伊朗港口船舶的海上封鎖。川普宣布相關措施後，市場擔憂中東能源供應再度受阻，帶動國際油價大幅走高。