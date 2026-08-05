鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-05 14:43

美國陸軍在與伊朗持續 5 個月的戰爭期間，已消耗大量全球部署的高精準遠程飛彈庫存。三名了解相關數據的人士表示，引發外界對美軍未來衝突準備程度的擔憂。

根據《路透》報導，這些飛彈主要包括美國陸軍的地對地武器，即陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）以及精準打擊飛彈（PrSM）。其中兩名消息人士指出，美國已經使用了「幾乎全部」這類武器。

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這些遠程彈藥每枚造價超過 100 萬美元，是美軍武器庫中的重要組成部分，能讓部隊在安全距離外對目標發動精準打擊。

美國提供給烏克蘭的 ATACMS，在俄烏戰爭中扮演關鍵角色，使烏軍能夠攻擊俄羅斯境內目標。至於 PrSM 則是更新、更先進的一代系統，未來將取代射程較短的 ATACMS。

由於精準遠程飛彈庫存大幅減少，若美國總統川普再次發動大規模攻擊伊朗，未來可能必須更多依賴風險較高的有人駕駛戰機轟炸任務。

消息人士拒絕透露美國目前各類彈藥的剩餘數量。隨著戰事持續延長，3 名了解情況的人士擔憂，飛彈庫存下降可能削弱美國威懾包括俄羅斯與中國在內敵對勢力的能力。

另一名了解相關情況的人士表示，儘管精準武器消耗量很高，美國仍具備補充能力。該人士指出，負責指揮美軍中東地區行動的美國中央司令部，已能從全球各地的美軍庫存中調撥補充武器。

針對外界詢問美軍彈藥庫存數據，白宮發布川普聲明表示，美國擁有「比世界上任何國家都多得多的彈藥」，而且「數量遠超我們的需求」。

川普表示：「我們的國防企業目前正以歷來最高的速度生產彈藥，此外也正在以創紀錄的規模擴充工廠與設備。」

分析人士認同，包括砲彈及多種類型飛彈在內的部分彈藥，目前確實正以創紀錄速度生產，但也警告，若戰爭持續時間拉長，現有供應量可能仍不足以滿足需求。

針對媒體詢問，五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示：「美國軍隊是全球最強大的軍事力量，擁有在總統選定的時間與地點執行任務所需的一切能力。我們已在多個作戰司令部執行多項成功行動，同時確保美軍擁有足夠且深厚的能力儲備，以保護美國人民與國家利益。」

相關彈藥供應數據過去一週已在美國政府內部流傳。川普政府內部正進行緊張討論，焦點在於美國還能持續對伊朗發動攻擊多久，以及如何避免庫存下降至影響美軍應對其他地區危機的程度。

武器供應吃緊引發警告

其中一名消息人士表示，ATACMS 與 PrSM 庫存大幅下降，反映出川普政府選擇避免採用更高風險攻擊方式，例如派遣有人駕駛戰機投放炸彈攻擊伊朗目標。

分析人士指出，由於這些遠程武器能讓美軍在遠距離發動攻擊，因此在面對擁有強大防空能力的對手（例如中國）時，將具有重要戰略價值。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）今年 3 月發布的報告指出，美軍已使用這類武器攻擊伊朗境內目標。

根據該報告，由於 PrSM 屬於較新的彈藥系統，因此美軍最初庫存數量本來就較低。不過，美國軍方已訂購大量 PrSM，預計於 2027 年前取得。美國陸軍表示，ATACMS 正逐步退出服役，未來生產重心將轉向更新型的 PrSM 飛彈。

兩名消息人士表示，美軍高層數週來一直警告川普，包含愛國者攔截彈在內的防禦型武器庫存正在快速下降，而愛國者系統正是對抗彈道飛彈的重要防禦武器。

上週，多家媒體報導稱，川普決定不再對伊朗境內發動另一場大規模攻勢，部分原因是軍方顧問警告美國現有彈藥庫存狀況。

不過，一名美國官員否認，表示川普沒有進一步發動攻擊的主要原因，是受到海灣國家的施壓。

這場中東衝突也引發外界對川普政府是否有權在未獲國會授權的情況下，持續對伊朗採取軍事行動的激烈爭論。

目前，美國政府尚未向國會提出宣戰請求，或申請授權使用軍事力量。

防禦型武器庫存也大幅下降

CSIS 上週亦發布一份報告指出，今年 2 月至 7 月期間，美軍約有 65% 的愛國者攔截彈已被消耗，而美國庫存中的 THAAD 攔截彈數量，較戰爭開始時至少減少 38%。

愛國者與 THAAD 系統均具備偵測並摧毀來襲飛彈的能力，是美國武器庫中最有效的防禦系統之一。

兩名消息人士表示，儘管《路透》未取得相關供應數據，但上述數字與美國政府內部資料相符。

其中一名消息人士透露，自戰爭爆發以來，美國也已消耗全球庫存中略低於一半的戰斧巡弋飛彈。這類飛彈通常由艦艇發射。

《路透》表示，無法獨立驗證該數據。

戰斧巡弋飛彈是美國海軍的重要武器，可由驅逐艦、巡洋艦與潛艦發射，長期以來被視為海軍在不讓飛行員承擔風險的情況下，攻擊高度防禦目標的主要手段。