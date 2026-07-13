鉅亨網編譯段智恆 2026-07-13 23:30

美國總統川普周一 (13 日) 宣布，美國將恢復封鎖通過荷姆茲海峽的伊朗船隻，並要求所有其他經由這條水道運輸的貨物，向美方支付相當於貨值 20% 的補償，以支應美國維護航運安全所需成本。相關言論隨即推升國際油價，布蘭特原油一度再度觸及每桶 80 美元。

川普在社群媒體發文表示，美國從現在起將被稱為「荷姆茲海峽守護者」，但基於公平原則，美方必須獲得補償，費率為所有經海峽運輸貨物的 20%，用於支付美國在這個高度動盪地區提供安全與保障所需的一切成本。

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他表示，相關制度與執行機制將立即展開。不過，白宮尚未說明 20% 費用將如何計算與徵收，也未交代是否已事先與波斯灣地區的美國盟友溝通。

川普最新主張進一步加劇華府與德黑蘭對荷姆茲海峽是否開放的爭議。伊朗宣稱已關閉海峽，美方則堅稱航道仍對合法通行船隻開放。

消息傳出後，國際油價擴大漲幅，布蘭特原油與美國西德州中級原油 (WTI) 一度均上漲約 5%，其中布蘭特原油再度觸及每桶 80 美元。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，在美國與以色列 2 月底對伊朗發動攻擊前，全球約五分之一石油運輸經過此地。伊朗在戰爭期間限制海峽通行，曾推高全球能源價格，也使川普政府面臨國內政治壓力。

美伊先前達成的臨時和平協議，原本規定在 60 天談判期間維持商業船隻免費通行。其他依賴荷姆茲海峽的國家與產業也一直主張，這條國際航道不應徵收通行費或額外海事服務費。

川普稍早則表示，過去其他國家靠荷姆茲海峽賺取大量利益，美國卻長期免費提供安全保障，如今美方不應再無償承擔成本。他強調，美國只是要求補償，因為美軍人員正為維持航運安全承擔風險。