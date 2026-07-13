鉅亨網新聞中心 2026-07-13 22:55

南韓記憶體巨頭 SK 海力士近日在市場上演出了一場驚心動魄的劇本。在完成史上最大規模的赴美首次公開募股 (IPO) 並在那斯達克掛牌後，其股價隨即在首爾股市遭遇慘烈拋售，於 7 月 13 日單日重挫逾 15%，創下歷史最大單日跌幅，甚至觸發熔斷機制。

截至目前，該公司股價較 6 月份的歷史高位已修正近 40%，引發市場對於這究意是「逢低買進」的契機，還是「景氣見頂」風險開始的激烈辯論。

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亮眼財報下的隱憂

根據 SK 海力士向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交的文件顯示，該公司 2026 年第一季的財務表現堪稱史詩級成長，營收飆升至 52.57 兆韓元 (約 345.1 億美元)，較去年同期大幅成長；淨利更達到 40.35 兆韓元，淨利率高達驚人的 76.7%。

然而，引發市場恐慌的導火線來自南韓本土券商 KIS(韓國投資證券) 的最新報告。雖然該報告預測第二季營業利潤將成長至 60.4 兆韓元，但此數據仍低於市場共識預期 (65 兆韓元) 約 8%。

市場分析指出，這落差源於高頻寬記憶體 (HBM) 長期協議 (LTA)，其平均銷售單價 (ASP) 的調漲靈活度低於一般標準化記憶體晶片，導致獲利成長力道在短期內難以超越市場極高的期待。

產品與市場布局

在產品組合方面，DRAM 依然是 SK 海力士的獲利金雞母，營收年增 189.7%，占總營收比重達 77.3%；NAND Flash 則展現更強勁的爆發力，年增 258.5%。

從地理區域看，美國市場已成為其最重要的營收支柱，占比高達 64.7%，顯示 AI 伺服器需求主要由美系雲端服務供應商 (CSP) 帶動；中國市場則以 24.3% 緊隨其後。

兩極化的觀點

針對後市前景，市場存在兩極化的觀點：

樂觀派 (技術性超賣與長期需求)：

SK 海力士執行長郭魯正 (Kwak Noh-Jung) 強調，記憶體晶片的短缺狀況可能持續至 2030 年以後。

部分分析師如 Nico Rosti 認為，目前股價已進入「深度超賣區」，這場暴跌更像是「利多出盡」後的獲利了結，而非基本面惡化，應視為難得的加碼機會。

審慎派 (產能擴張與需求放緩)：