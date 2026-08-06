鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-06 14:30

在人工智慧 (AI) 熱潮下，主導高頻寬記憶體 (HBM) 與先進記憶體的南韓、台灣企業大漲，也讓新興市場股市今年成為全球焦點，逐漸擺脫過去追隨美股的角色。

AI狂潮變雙面刃！台韓科技股劇烈震盪 新興市場波動超越新冠疫情 (圖:Shutterstock)

新興市場基金經理人 Carlos von Hardenberg 於 2018 年與新興市場投資老將墨比爾斯 (Mark Mobius) 共同創立 MCP Emerging Markets。他說：「過去投資人只對美國和『科技七巨頭』(Magnificent Seven) 有興趣，因為它們表現實在太好了。但今年情況完全反轉。」

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然而，AI 行情也帶來沉重代價。自 6 月底以來，新興市場科技股劇烈震盪，彷彿投資人突然出現「高原反應」。

南韓 KOSPI 指數在三星電子與 SK 海力士帶動下，一度翻倍上漲，但隨後因市場疑慮及監管措施影響，短短六周內回跌約 40%，台積電 (TSM-US) 股價也回落近 14%。

這波修正使南韓市場波動率急升，就連涵蓋 24 個國家、逾 1175 檔股票、市值約 1.8 兆美元的 MSCI 新興市場指數，其波動率也超越新冠疫情高峰。

AI 讓新興市場愈來愈像美股

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 亞太現金股票研究主管 William Bratton 表示，目前許多機構投資人已難以承受南韓市場的劇烈波動。他說：「我們接觸到的機構投資人認為，即使基本面仍相當強勁，目前也不值得冒這麼大的波動風險。」

MSCI 仍將南韓與台灣列為新興市場，主要是因為外資交易兩地貨幣仍存在限制。

但部分市場人士認為，AI 熱潮讓新興市場出現過去夢寐以求的科技股行情，如今卻演變成「小心願望成真」。

目前在 MSCI 新興市場指數中，僅九家公司便占了權重逾 40%，包括台灣、南韓大型科技股，以及中國阿里巴巴 (BABA-US) 與騰訊 (00700-HK) 等企業，集中度甚至高於美股。

MSCI 研究主管 Ashley Lester 說：「過去投資人把新興市場視為分散投資來源，但如今隨著 AI 硬體龍頭崛起，新興市場已不再具有過去那種分散效果。它們如今正處於 AI 熱潮的核心。」

外資撤離亞洲 創十多年最大規模

歐洲最大資產管理公司東方匯理 (Amundi) 基金經理人 Ji Young Park 表示，她在市場震盪前已開始降低部分持股，但修正幅度仍讓基金承受不小壓力。

她透露：「過去一個月，南韓股市觸發熔斷機制約六、七次，可見波動程度之高。」

Ji Young Park 表示，她的投資期限約五年，因此並不偏好如此劇烈波動的市場，「我只希望晚上能睡得著。」

瑞士聯合私人銀行 (UBP) 科技投資組合經理人 Dimitri Kallianiotis 則表示，部分私人銀行客戶確實受到市場震盪影響，但他的建議仍是不要恐慌。

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 資料顯示，今年上半年，國際資金撤出亞洲 (不含中國) 股市的速度，至少是 2010 年以來同期最快。摩根大通 (JPM-US) 統計也顯示，南韓及台灣首當其衝，分別流出超過 1000 億美元及 440 億美元資金。

由於市場規定基金不得持有單一個股過高比重，投資人也趁三星電子與 SK 海力士過去一年分別大漲約 500% 及 1100% 後，先行獲利了結。