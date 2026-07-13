鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 17:20

過去十年，標普 500 指數年化報酬率約為 13%，寫下現代歷史上最強勁的牛市之一；與此同時，被視為長期投資標竿的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 也交出了約 13% 的年化成績單。

國會「女股神」裴洛西報酬率輾壓巴菲特與大盤的致富之道(圖:shutterstock)

然而，這兩份令多數投資人稱羨的成績單，在即將結束國會任期的裴洛西 (Nancy Pelosi) 面前，卻顯得相形見絀。

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傲視群雄的投資績效

裴洛西的投資組合 (由其丈夫、風險投資家保羅 · 裴洛西操作) 展現了驚人的獲利能力。根據分析，2023 年裴洛西的投資組合收益率高達 65%，遠超標普 500 指數的 24.8%。到了 2024 年，兩者的差距進一步擴大：其組合飆升 70.9%，而同期大盤僅上漲 24.9%。

若將時間拉長，裴洛西的致富之路更顯傳奇。自 1987 年進入眾議院以來，她的累積報酬率高達 16,930%，而同期基準指數僅為 2,300%，兩者差了一個數量級。

裴洛西夫婦最初在 1987 年申報的持股價值僅在 61 萬至 78.5 萬美元之間；然而，截至 2026 年年中，其估計淨資產已攀升至 6.47 億至 6.5 億美元之間。

從科技龍頭到 AI 與基礎設施的布局

裴洛西的成功源於對科技趨勢的精準把握。保羅 · 裴洛西發展出一種獨特的投資模式：在國會監管或資助某個產業之前精準切入。他們早期重倉持有 Apple(AAPL-US)、Amazon(AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Netflix(NFLX-US)，隨後在 2022 年和 2023 年 AI 熱潮引爆之際，精準買入大量的 Nvidia (NVDA-US) 看漲期權。

2026 年 1 月的披露文件顯示，裴洛西的布局開始向 AI 資料中心基礎設施轉型。其丈夫行使了包括 Nvidia、Alphabet 和 Amazon 在內的多項長期期權，並新增了公用事業公司 Vistra Corp 的股份。Vistra 因具備核能發電能力，被視為支撐 AI 資料中心能源需求的關鍵，因而受到追捧。

法律爭議與監管壓力

裴洛西非凡的財富增長引發了關於「資訊優勢」的持續爭論。批評者質疑，身為參與政策制定的國會議員配偶，是否獲得了尚未公開且具有市場價值的資訊。雖然 2012 年的《股票法案》(STOCK Act) 旨在抑制內線交易，但因其 45 天的披露寬限期且無強制盲目信託要求，被認為力道不足。

2025 年 7 月，參議院國土安全和政府事務委員會通過了《誠實法案》(HONEST Act)，旨在禁止國會議員及其配偶持有或買賣個人股票。令人意外的是，裴洛西本人對此法案表示公開支持。

2026 年 1 月，眾議院也推出了《停止內線交易法案》(Stop Insider Trading Act)，並獲得了跨黨派支持，顯示監管壓力正在不斷上升。

給普通投資者的啟發

不過，《247wallst》整理出，裴洛西的案例為一般投資者提供了幾點實戰策略：