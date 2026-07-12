鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 11:00

隨著《路透》於週四（9 日）報導指出，社群媒體巨頭 Meta(META-US) 計畫最快於 9 月開始量產自研的資料中心 AI 晶片，其股價週五（10 日）大漲約 6%。據悉，這款代號「Iris」的晶片由博通 (AVGO-US) 協助設計，並交由台積電 (2330-TW) 代工生產。

佈局Meta好時機？AI晶片Iris最快9月量產、輝達壓力浮現。(圖：Shutterstock)

根據《The Motley Fool》報導，儘管《路透》這則報導未必能立刻降低 Meta 的 AI 支出帳單，但它強化了該公司能夠控制其原本就計劃進行的 AI 建設成本的論點。

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投資人對此消息反應熱烈並不難理解。Meta 今年預計在 AI 基礎建設上砸下高達 1,450 億美元，這樣的鉅額支出向來是外界對該股最大的疑慮之一。

而自研晶片的意義，正是要讓每一塊錢的投資能榨出更多運算效能。

根據備忘錄內容，Iris 只是 Meta 內部規劃的四代晶片系列的第一步，而且進度似乎超出許多投資人原先的預期，晶片測試僅花約六週便完成，且未發現重大問題。

更值得注意的是，Meta 據稱計畫在 2027 年之前，每半年就推出一款新晶片，遠快於業界普遍一年一代的速度。

支撐這套晶片研發計畫的，是規模驚人的運算基礎建設。報導指出，Meta 今年將新增約 7 吉瓦（GW）運算容量上線，並在 2027 年將總容量翻倍至 14 吉瓦。

不過 Iris 的角色是輔助，而非取代目前向輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 採購的圖形處理器（GPU）。

這對晶片類股投資人而言，仍傳遞出一項訊號，即在 AI 浪潮中數一數二的重金投入者 Meta，已展現出逐步降低對輝達依賴的可行路徑，同時把更多生意留給了負責協助設計的博通，以及負責代工的台積電。

輝達的晶片目前仍是 Meta 運算架構的核心，但 Meta 每部署一顆自研晶片，都可能對輝達構成潛在的價格壓力。

如果 Meta 核心業務表現疲軟，這些燒錢的建設計畫恐怕難以說服股東。但事實並非如此。

Meta 第一季營收達 563 億美元，年增 33%，不僅高於 2025 年第四季的 24%，也較 2025 全年的 22% 成長率進一步加速；獲利表現同樣亮眼。Meta 第一季營業利益率達 41%，每股盈餘（EPS）為 10.44 美元，較去年同期大增 62%。

不過，其中包含一次性 80.3 億美元 的稅務利益，為每股盈餘貢獻約 3.13 美元。即便扣除此項一次性因素，以 Meta 如此龐大的企業規模而言，仍繳出相當驚人的成長表現。

Meta 執行長祖克柏在第一季財報新聞稿中表示：「本季對我們而言是一個重要的里程碑。我們旗下各項應用程式持續展現強勁成長動能，同時也推出了 超級智慧實驗室的首個模型。」

正是這樣的成長動能，才撐得起龐大的資本支出。Meta 在第一季財報中，將 2026 年資本支出預估從先前的 1,150 億至 1,350 億美元，上修至 1,250 億至 1,450 億美元，同時預期第二季營收將落在 580 億至 610 億美元之間。單是第一季的資本支出就高達 198 億美元。

分析指出，自研晶片並不代表預算會縮水，而且外界報導的時程表也可能生變。就算 Iris 一切照計畫推進，Meta 也不會因此縮減支出。該公司的策略是把運算容量翻倍，同時設法壓低每單位容量的成本。

倘若這些 AI 投資最終無法轉化為更高的用戶黏著度與更好的廣告變現效益，自研晶片恐怕也難以完全抵銷公司未來可能面臨的挑戰。

不過就目前股價來看，市場開出的價碼仍算合理。以每股約 672 美元計算，Meta 本益比約 24 倍、預估本益比約 19 倍，即便上季營收成長高達 33%。

而且與單純的晶片供應商不同，Meta 同時掌握了運用這些運算資源的應用程式生態系。倘若自研晶片能兌現哪怕部分的成本節省效益，這家公司龐大的支出有可能比市場目前預期更快轉化為獲利成長。