鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 18:10

馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）之間的公開罵戰再度延燒，時間點恰好落在雙方旗下人工智慧（AI）公司同一週發表旗艦新模型之際，讓這場恩怨情仇更添商業競爭意味。

馬斯克再槓奧特曼。(圖：Shutterstock)

週六（11 日），馬斯克在 X 平台發文，直指奧特曼「把詐欺行為帶到了全新境界」，矛頭對準 OpenAI 對用戶與客戶的商業作為。

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奧特曼隨即轉發該貼文回擊，酸馬斯克才是那個「向公開市場投資人兜售短期太空數據中心概念」的人。

馬斯克不甘示弱再度開火，聲稱這些太空數據中心「明年就要升空了」，並語帶諷刺地說，如果奧特曼的「假釋官」批准，或許可以來參觀。

馬斯克口中的「蘋果技術」，指的正是蘋果近期對 OpenAI 提起的訴訟。蘋果週五（10 日）在加州北區聯邦法院提告，指控 OpenAI 蓄意策動蘋果員工，洩露尚未發表產品的相關資訊、零組件、設計圖及其他機密資料，以協助其自主研發硬體裝置的計畫。

蘋果要求 OpenAI 立即停止相關行為、銷毁所有涉案的專有資料，並重新設計即將推出的產品，確保不含任何蘋果技術。

對此，OpenAI 回應表示，公司對其他企業的商業機密並無興趣，仍將專注於打造創新科技。

這起訴訟恐將牽動雙方合作走向。OpenAI 長期為蘋果的 Apple Intelligence 平台及 Siri 語音助理提供關鍵技術支援。

這場口水戰恰好發生在 OpenAI 發表 GPT-5.6、馬斯克旗下 xAI 推出 Grok 4.5 的同一週，兩款產品皆瞄準 AI 代理（AI Agent）賽道，也就是能自主處理多步驟任務的代理型模型，讓雙方的競爭更添市場看點。

從性能定位來看, 兩款模型各有所長：

GPT-5.6：在廣泛推理、商業工作流程及網路安全領域表現突出。

Grok 4.5：在自主程式設計與開發者工作流程方面效率更高，且使用成本低於 GPT-5.6。

不過在抽象推理等部分能力維度上，OpenAI 的模型仍略勝 Grok 一籌。