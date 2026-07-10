鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 16:30

中國 A 股三大指數周五 (10 日) 齊步走低，上證指數(SSEC) 失守 4000 點大關，本周第二度收於此重要關卡之下，周線下跌 1.2%。

滬指周五收低 1% 至 3996.16 點，深證成指 (SZI) 收低 2.29% 至 15046.67 點，創業板指收低 4.37% 至 3842.73 點，滬深​​兩市成交額人民幣 3.39 兆元，較上一交易日放量 4748 億元。

‌



從大盤來看，半導體、電子化學品、能源金屬、證券、稀土、電池、先進封裝、玻璃基板概念等族群跌幅居前，華亞智慧跌停，海博思創跌超 12%，融捷股連 3 日跌停，中船特氣跌超 19%，華安證券、長江證券、中信建投等跌超 6%。

上漲族群方面，創新藥概念股相對強勢，立方製藥連 2 天亮燈漲停，常山藥業、雙鷺藥業、聯環藥​​業、哈藥股份、眾生藥業、昭衍新藥漲停；人形機器人族群表現活躍，日盈電子、晉拓股份、中鼎股份漲停，AI 應用族群表現活躍，創維數位、歡瑞世紀 7 個交易日內四度亮燈漲停、福石控股；商業航太族群受消息面影響午後爆發，航太環宇、中國衛星、中天火箭等多股漲停。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3770 檔股票上漲，1672 檔下跌，平盤 80 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 149 檔股票漲幅在 9% 以上，83 檔股票跌幅在 9% 以上。

國盛證券表示，展望今年下半年，估價貢獻期待偏弱。宏觀流動性來看，中國寬鬆基調延續，變數更多在海外，Fed 主席華許首秀落地、短期政策信號偏鷹，政策框架正面臨革新，也將是判斷後續 Fed 政策走向的關鍵，居民持續入市是股市流動性的主要期待，槓桿資金比重仍在攀升，私募與公務機構等框架市場也面臨上行跡象，AI 技術、安全可控、產業出海、紅利投資仍具有中長期確定性，但短期更建議重視上述前兩大敘事。

財信證券認為，投資人可提升風險偏好參與市場短線反彈行情。中期來看，7 月處於市場過渡階段，預期市場將處於較大波動狀態，建議以均衡配置為主。

招商證券指出，目前 A 股處於存量博弈階段，淨增量資金規模有限，融資交易活躍度回落，ETF 由淨流出轉為淨流入，今年第二季外資淨流入 A 股約 2230 億元，配置意願和交易活躍度同步提升。寶城期貨則在最新研報中指出，中東局勢升級疊加海外半導體龍頭回調壓制風險偏好，目前為結構性輪動行情，半年報臨近市場邏輯轉向績效兌現，短期維持區間震盪。