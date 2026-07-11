鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-11 21:10

曾在 2024 年夏季引發全球市場劇烈震盪的「利差交易」（carry trade），如今正悄悄捲土重來。高盛指出，在全球利率差距擴大、匯率波動降低的雙重推動下，這項曾讓避險基金遭遇重創的交易策略，正重新成為投資人追逐收益的重要工具，甚至可能達到 2000 年以來少見的影響力高峰。

高盛揭「利差交易」為何再成投資人追逐標的。(圖：Shutterstock)

根據《MarketWatch》報導，高盛策略師 Stuart Jenkins 表示，透過借入低利率貨幣，再投資於高利率貨幣，藉此賺取不同國家利率差異收益的貨幣「利差交易」，如今對整體市場的重要性，已達到自 2000 年以來幾乎任何時期都未曾見過的程度。

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Jenkins 分析，造成這種現象的主因，是利率差距擴大與匯市波動性偏低這兩項因素同時出現的罕見組合。

這種有利的市場環境，可能讓貨幣利差交易的用途不再侷限於傳統的外匯市場參與者。

Jenkins 表示，目前部分貨幣交易不僅能提供利率收益，還能在一定程度上免受整體市場下跌的衝擊，這讓成熟投資人有了另一種創造報酬的方式，而無需進一步增加股票曝險。

不過，利差交易獲利面臨的最大風險仍是匯率波動。一旦投資人借入的融資貨幣大幅升值，或投資標的貨幣走軟，都可能造成虧損，甚至迫使投資人平倉出場。

利率差已成今年匯市主要驅動力

今年以來，利率差異一直是推動匯市走勢的關鍵因素。根據高盛的分析，在主要美元貨幣對於今年上半年總報酬率的變化中，有 70% 可由利率因素解釋。

與此同時，高盛指出，主要已開發市場貨幣目前為套利交易提供了一種異常具吸引力的組合：一方面能提供相對較高的利息收益，另一方面波動率也相對偏低。

這樣的市場背景，反映出新冠疫情後通膨飆升，以及近期中東能源衝擊之後，G10 主要經濟體之間的政策利率仍維持在高檔，且各國利率水準存在明顯差異。

Jenkins 指出，由於市場預期各國央行政策調整幅度相對有限，也有助於維持利率差距的穩定，並壓低匯率波動，即使貨幣利差交易所能帶來的收益仍維持在高檔。

高盛表示，以美元／加幣與歐元／瑞郎等交易來看，目前可獲得的套利收益，相對於預期波動率的比例，已接近數十年來的高點。

值得注意的是，從歷史來看，提供最高「利差收益／波動率」比率的貨幣交易，通常也是對股市與全球風險偏好最敏感的交易。

這代表，套利交易往往在市場平靜時表現良好，但當投資人避險情緒升溫時，也可能迅速平倉，引發劇烈反轉。

不過，高盛指出，這項關聯近幾個月已經失效。其分析發現，2026 年貨幣對的套利收益相對於預期波動率，與其對標普 500 指數的敏感度幾乎不存在關聯；相較之下，自 2000 年以來的長期數據顯示，兩者過去一直存在明顯的正向關係。