鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-11 19:10

《經濟學人》與 YouGov 近日聯合發布的最新民調顯示，多數美國民眾認為美國總統川普正利用總統職權為自身謀取利益，川普第二任期以來的民調支持度也持續處於低迷狀態。

根據《USA Today》報導，這份於 7 月 7 日公布的民調指出，高達 60% 的受訪美國民眾認為川普正藉總統職權謀取私利。

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然而，此一議題呈現明顯的黨派分歧：民主黨受訪者中有 94% 持此看法，獨立選民中也有 69% 認同；相對地，共和黨受訪者僅 16% 同意此一說法。

報導指出，近期外界針對川普個人商業資產的檢視力道持續加大。今年稍早，川普申報的加密貨幣相關收入已超過 14 億美元，另外他還接受了卡達方面贈送的一架私人豪華專機。

民調同時顯示，川普目前的淨支持率為負 25 個百分點，是他兩個總統任期以來最低紀錄之一。

對此，白宮發言人發表聲明予以反駁，否認川普的個人商業利益會影響其施政決策。