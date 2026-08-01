伊朗戰爭擾亂供應鏈 美兩大油商估柴油價格續漲至下半年

鉅亨網編譯許家華 2026-08-01 08:00

（圖：REUTERS/TPG）

兩家公司第二季煉油業務獲利均大幅成長，主要受惠於全球燃料庫存持續下降，以及成品油供應受限推升煉油利差。

‌



雪佛龍執行長 Mike Wirth 在法說會表示，柴油、取暖油等中間餾分油需求長期仍將保持穩健，因此產品價格第三季甚至更長時間都可能面臨上行壓力。

他表示：「我們預期產品價格將持續面臨上漲壓力，至少延續至第三季，甚至可能更久。包括柴油與取暖油在內的中間餾分油需求，長期來看不太可能明顯下滑。」

能源市場供應緊俏之際，美國汽油零售價格上週再度突破每加侖 4 美元，不僅增加消費者負擔，也為川普政府及共和黨帶來政治壓力。隨著 11 月美國期中選舉逼近，高油價可能成為影響選情的重要經濟議題。

為增加市場供應，美國兩大石油公司均表示，目前正維持高產能運作。

艾克森美孚指出，公司旗下美國煉油廠第二季維持高開工率，柴油產量創下歷史新高；雪佛龍則表示，美國煉油系統平均每日加工量首次突破 100 萬桶，同樣創下歷史紀錄。

不過，艾克森美孚董事長兼執行長 Darren Woods 表示，目前全球煉油廠維持高負載運轉的情況無法長期持續，若要真正改善供應，仍須恢復霍姆茲海峽的正常航運。

Woods 接受 CNBC 訪問時表示：「目前的高產能利用率無法長期維持，因此我認為全球煉油供應緊張的情況還會持續一段時間。」

他指出，艾克森美孚擁有中國以外全球最大的煉油布局，但原油供應中斷仍增加下游煉油業務營運難度。若霍姆茲海峽航運無法恢復正常，全球原油供應仍將持續受限。

兩家公司也提醒，煉油設備仍需例行歲修。雪佛龍預估，第三季歲修停工將使下游業務獲利減少 1.75 億至 2.25 億美元；艾克森美孚則表示，第三季歲修規模將較第二季減少，有助降低對獲利的影響。

財報方面，艾克森美孚第二季調整後下游業務獲利達 41 億美元，較去年同期明顯成長。不過，RBC Capital Markets 分析師 Biraj Borkhataria 指出，考量艾克森美孚擁有全球龐大的煉油產能，部分投資人原本預期公司可繳出更亮眼的煉油業績。

整體獲利表現方面，艾克森美孚第二季每股獲利略低於市場一致預期；雪佛龍則優於華爾街預估。財報公布後，艾克森美孚股價一度下跌約 1%，雪佛龍則上漲約 2%。