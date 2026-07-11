鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 09:33

南韓記憶體晶片大廠 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHYV-US) 執行長 Kwak Noh-Jung 在其美國存託憑證 (ADR) 於那斯達克正式掛牌的同一天表示，全球記憶體產業將在 2027 年面臨史上最嚴重的供應短缺，即使公司積極擴充產能，AI 帶動的需求仍將持續超過供應能力，且這種情況可能一路延續到 2030 年之後。

SK 海力士周五 (10 日) 透過 ADR 募資 265 億美元、寫下外企赴美上市規模最大紀錄之後，在那斯達克正式掛牌交易，首日大漲 12.8% 至每股 168.01 美元。

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Kwak Noh-Jung 接受《路透》專訪時說：「我們預估，2027 年將是整個產業從供應角度來看最嚴峻的一年。」

他表示：「客戶需求持續增加，但我們的產能仍有極限。我們預估，即使到了 2030 年之後，客戶需求仍將高於公司的供應能力。不過，我們正全力設法解決這個問題。」

SK 海力士因在輝達 (NVDA-US)AI 晶片所需的高頻寬記憶體 (HBM) 領域取得領先地位，已成為 AI 供應鏈的重要企業。

記憶體業曾因多次供給過剩而對擴產相當保守，如今卻願意大舉投資。Kwak Noh-Jung 指出，自 ChatGPT 問世後，記憶體供應短缺持續存在，影響已擴散至整條供應鏈，推升從 iPad 到 Xbox 等各類產品成本。現在，客戶更主動要求與 SK 海力士簽署長期供貨協議。

他說：「我們一直都是景氣循環產業，過去經歷過多次高低起伏，但現在情況已經明顯不同。」

對 SK 海力士而言，即使景氣放緩，長期合約仍有助於維持出貨量與價格，因此整體商業模式已與過去不同。

這項看法正是支撐全球 AI 投資潮的重要基礎。過去五年來，Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US)、微軟 (MSFT-US) 及甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 合計新增約 3500 億美元債務，以興建支撐 AI 運算的資料中心與基礎設施。

然而，目前即便是最大的 AI 模型開發商，也還無法證明 AI 產品能穩定獲利。也有不少華爾街人士質疑 AI 熱潮最終恐怕變成泡沫。曾成功預測次貸危機、被稱為《大賣空》主角原型的貝瑞 (Michael Burry)，以及橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 都曾警告，AI 泡沫終將破裂。

SK 集團董事長崔泰源 (Chey Tae-won) 接受《彭博電視》專訪時表示：「我有信心需求還會持續成長，而我們的供應能力永遠追不上需求。」

崔泰源認為，全球記憶體供需恐怕要等到真正實現通用人工智慧 (AGI) 後，才有機會恢復平衡，「在那之前，我們都需要大量記憶體」。

Kwak Noh-Jung 則把 AI 與網際網路發展相比，「網際網路基礎建設花了將近 30 年才完成。我相信 AI 產業規模將遠遠大於網際網路。」

崔泰源直言：「記憶體已經不再是景氣循環產業。」

美國晶圓廠仍在評估中

Kwak Noh-Jung 表示，此次赴美上市的重要目的之一，就是更貼近 AI 客戶，因為各家業者對產品設計需求皆不同，與客戶更緊密合作將有助於進一步擴大需求。

SK 海力士目前主要生產基地位於南韓利川 (Icheon) 與清州 (Cheongju)，並正於龍仁 (Yongin) 興建大型新廠。

SK 海力士與三星電子也共同參與南韓政府推動的半導體投資計畫，目標是在五年內把全國記憶體晶片產能倍增。兩家公司都計劃投入約 400 兆韓元 (約 2660 億美元)，在南韓西南部興建晶片生產設施。

至於是否考慮在美國設立記憶體製造基地，他表示並未排除可能性，但前提是當地必須符合公司對電力、水資源及人才等條件的要求。

Kwak Noh-Jung 說：「只要符合這些條件，美國、日本及東南亞都在評估範圍內。目前還沒有定案，我們仍在評估哪個地點最具商業優勢。」

SK 海力士目前正投資約 40 億美元於印第安納州興建先進封裝工廠，另計劃投入 100 億美元成立 AI 解決方案公司，尋找新的 AI 成長動能。

崔泰源透露，SK 集團目前已在美國投資超過 350 億美元，而未來投資規模將「遠遠大於 350 億美元」。

他也表示，不排除未來再次在美國增發 SK 海力士股票，但首要任務仍是替新投資人創造良好報酬。