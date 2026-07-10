SK海力士首日狂飆13% 透露AI記憶體多頭行情未歇

鉅亨網編譯許家華 2026-07-11 07:28

受惠人工智慧 (AI) 浪潮持續推升高頻寬記憶體 (HBM) 需求，南韓記憶體晶片大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 正式登陸美國資本市場，其存託憑證 (ADR) 周五 (10 日) 在那斯達克交易所掛牌首日大漲 13%，盤中一度勁揚 19%，顯示全球投資人積極布局 AI 供應鏈核心企業，也為 AI 記憶體產業再添重要投資標的。

（圖：REUTERS/TPG）

SK 海力士 ADR 以每股 170 美元開盤，高於 149 美元的 IPO 發行價，盤中最高來到 177 美元，較發行價上漲約 19%，終場收在 168.49 美元，上漲 13%。

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SK 海力士前一日將 ADR 發行價訂為每股 149 美元，相當於每股普通股 1,490 美元。依南韓股市最新收盤價換算，ADR 發行價格較南韓現股溢價約 2.8%。

此次 SK 海力士共發行 1.779 億股 ADR，每 10 股 ADR 代表 1 股普通股，合計募資 265.1 億美元，超越阿里巴巴 (BABA-US) 過去創下的紀錄，成為歷來規模最大的海外企業首次公開募股(IPO)。

募得資金將用於擴充 AI 相關產能，包括新建晶圓廠、添購設備及擴大先進記憶體生產，以掌握 AI 資料中心快速擴建帶來的龐大需求。

SK 海力士目前是南韓市值第二大企業，僅次於三星電子 (Samsung Electronics)。

儘管 ADR 在美國市場表現亮眼，SK 海力士南韓上市股票周五表現相對平淡，終場下跌 0.3%，收在 218 萬韓元，也拖累南韓 KOSPI 指數全周累計下跌 7.6%。

不過，短線回檔並未改變市場對公司的長期看法。過去一年，SK 海力士股價在南韓已累計飆升 640%，主要受惠全球 AI 資料中心持續擴建，以及 HBM、DRAM 等高階記憶體需求快速成長。

公司 ADR 目前先以臨時代號「SKHYV」交易，其中字尾「V」代表採用 When-Issued(預發行) 方式交易，讓投資人在正式交割前即可買賣股票。根據公開說明書，公司已獲准於那斯達克全球精選市場掛牌，下周起股票代號將正式改為「SKHY」。

彭博資訊科技分析師 Masahiro Wakasugi 表示，SK 海力士很早便建立起輝達主要供應商的地位，加上公司在 DRAM 市場整體市占率高於美光，因此在規模經濟方面具有更明顯優勢。