鉅亨網新聞中心 2026-07-09 23:51

曾是全球表現最強勁的資本市場之一，韓國股市如今卻陷入結構性危機。三星電子、SK 海力士，加上近期掛牌的追蹤型槓桿 ETF，三者合計占據市場逾七成交易額，交易高度集中，使股市波動風險急遽升高，也讓投資人對市場穩定性與流動性憂慮升溫。

根據最新市場統計，南韓綜合指數 (KOSPI) 已正式跌入技術性熊市，較 6 月份的歷史高點累計回調幅度超過 20%。

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市場的脆弱性在交易機制上暴露無遺，今年以來，韓國股市已累計觸發 6 次全市場交易暫停機制（熔斷），這一數字竟佔據了自 2000 年以來歷史總發生次數的一半。

這場風暴的源頭，可以追溯到 5 月下旬多檔個股槓桿 ETF 的上市。

在這些產品推出之前，三星與 SK 海力士的成交量已佔全市場的三成；隨著槓桿 ETF 交易額的併入，集中度迅速惡化，在 6 月下旬數據甚至一度攀升至 84%，近期雖略有回落，但仍長期維持在 73% 以上的異常水平。

韓國金融監管機構對此公開表示遺憾，承認相關產品帶來了顯著的負面副作用，甚至引發了政界對於強制除牌相關 ETF 的呼聲。

槓桿機制下的波動惡性循環

這場由零售投資者主導的槓桿押注，最初是為了乘勢追擊晶片股的史詩級漲勢。年初時，三星與 SK 海力士的股價曾大幅攀升，較年初漲幅超過兩倍，吸引大量散戶前仆後繼投入。

然而，隨著全球市場對人工智能（AI）領域重資本投入的可持續性產生疑慮，供應鏈的每一個微小動態，都成為左右股價的關鍵因素。

槓桿 ETF 的運作機制，反而成為了放大恐慌的催化劑。富達國際投資組合經理 Ian Samson 指出，為了維持恒定的槓桿比率，基金經理必須在股價上漲時買入、下跌時賣出，這種強制性的每日再平衡操作，直接導致了市場波動的自我強化。

這種機械式的反饋循環，將晶片行業本身的基本面不確定性，進一步疊加放大，導致單日超過 5% 的異常波動變得愈發常見。

監管進退兩難 市場廣度遭壓制

里昂證券韓國分部的分析指出，資金的高度集中嚴重壓制了更廣泛的市場廣度與投資情緒。

儘管部分分析師傾向於將當前的回調視為牛市過程中的調整，而非系統性崩潰的序幕，但現實卻是韓國股市對這兩家晶片公司的依賴已達到了極致，三星與 SK 海力士合計佔據了 KOSPI 基準指數 54% 的權重。

然而，事與願違，這些政策工具反而成為了市場不穩定的核心源頭。

如今的韓國金融監管層正面臨兩難境地：強制干預或移除產品可能引發更大的恐慌性拋售，而放任現狀，則意味著下一次熔斷的威脅將始終籠罩在投資者頭上。

在 AI 熱潮的溢價消退後，韓國股市能否在晶片產業基本面持續不確定的環境下重建信心，仍有待觀察。