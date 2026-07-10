鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-07-10 09:30

南韓晶片製造商 SK 海力士周五 (10 日) 表示，將透過其在美國當地時間周五發行的美國存託憑證 (ADR) 籌資約 40 兆韓元(約 265 億美元)，較先前公佈的 43 兆韓元有所下調，但仍將成為全球第二大股票發行規模，僅次於上個月 SpaceX 的 750 億美元。

分析人士認為，SK 海力士在半導體類股大幅回檔之際選擇上市，反映出國際資金對 AI 記憶體龍頭的配置需求依然強勁。

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根據一份監管文件，SK 海力士本次發行包含 1.779 億份 ADR，每份定價 149 美元，較周四 (9 日) 在韓股普通股收盤價溢價約 3.1%，SK 海力士有望創下外資企業在美國最大規模的 IPO 案。每份 ADR 對應 SK 海力士在韓上市普通股的十分之一。

另外，SK 海力士發行的 ADR 認購倍數已超過七倍，遠超市場預期。該公司本次發行依托 2250 萬股普通股對應的 ADR 發售。

ADR 由美國存託銀行發行，屬於可流通憑證，代表境外企業股份。借助該工具，海外企業無需將普通股直接在美國交易所掛牌，即可進入美國資本市場融資。

SK 海力士此次上市料將創下外國公司在美國 IPO 最高紀錄，超過阿里巴巴當年在紐約 IPO 籌集的 218 億美元。

SK 海力士表示，所得資金將用於在南韓本土建設一座新的半導體製造廠和一個先進的晶片封裝設施。

該公司還打算投資 11.9 兆韓元，用於採購 EUV 光刻設備，並打算在明年底完成安裝。

產業觀察人士預歌，儘管有人擔憂 AI 熱潮期間該領域可能已達到成長峰值，但全球記憶體晶片市場仍將持續擴張。