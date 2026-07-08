鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-09 01:00

中國對輝達 (NVDA-US) 人工智慧 (AI) 晶片態度傳出轉變。據《The Information》周三 (8 日) 引述知情人士報導，北京當局計劃允許阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、字節跳動(ByteDance) 與深度求索 (DeepSeek) 等中國主要 AI 企業，採購數量有限的輝達 H200 晶片，顯示在國內算力需求持續攀升下，中國正考慮適度放寬對美國先進 AI 晶片的限制。

消息曝光後，輝達股價盤中一度上漲約 1%。截至目前，輝達、美國商務部、中國商務部，以及阿里巴巴、字節跳動與 DeepSeek 均未對相關報導發表評論。

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根據報導，中國官員近幾周已通知阿里巴巴、字節跳動及 DeepSeek，未來可望獲准採購部分 H200 晶片。不過，企業仍須向主管機關說明所需晶片數量及用途，待審核通過後才能取得採購許可。

H200 為輝達 Hopper 架構旗艦 AI 晶片，在 Blackwell 系列推出前，曾是市場效能最強的 AI 處理器之一，廣泛應用於大型語言模型訓練及推論運算。雖然美國總統川普政府去年 12 月已批准輝達向中國銷售 H200，並核准約 10 家中國企業具備採購資格，但北京基於扶植本土半導體產業及資安考量，一直未正式批准相關進口。

報導指出，北京目前仍在評估最終核准數量，總量可能低於 20 萬顆，不到中國科技公司今年稍早提出需求的一半，反映官方仍希望在滿足 AI 發展需求與推動半導體自主化之間取得平衡。

分析認為，北京態度出現鬆動，主要與中國 AI 產業日益嚴重的算力缺口有關。隨著各家 AI 實驗室持續投入大型模型開發，對高效能 AI 晶片需求快速增加，使中國企業與美國同業一樣，面臨算力資源不足的挑戰。

另一方面，輝達也正加速布局中國市場。《路透》上月曾報導，輝達已通知中國客戶，搭載 Vera CPU 的新一代 AI 資料中心平台最快 8 月開始供貨，客戶已可開始下單。不過，輝達財務長柯蕾絲 (Colette Kress) 今年 5 月曾表示，由於仍無法確定 H200 能否順利出口至中國，公司目前尚未將中國 H200 相關營收納入財測。