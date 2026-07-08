鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 04:00

AI 晶片霸主輝達正經歷 AI 熱潮啟動以來最劇烈的估值重新定價，股價自 5 月 14 日觸及歷史高點後急轉直下，累計下跌約 16%，兩個月內市值蒸發逾 1 兆美元，令當前股價對應未來 12 個月預期本益比 (Forward P/E) 回落至約 18 倍，創 2019 年初以來新低，不僅低於標普 500 整體逾 20 倍的前瞻本益比，也遠低於那斯達克 100 指數近 23 倍估值，甚至比大盤一半成分股如好時食品、Dominion Energy 更「便宜」。

輝達本益比標普500還低！兩個月蒸發1兆市值 專家：基本面未崩 輝達成「價值窪地」

關鍵在於，此輪估值壓縮並非源於基本面惡化。輝達在伺服器 GPU 市場占有率截至去年底達 97%(較 2024 年底 95% 提升），資料中心新建需求依然旺盛。

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儘管超微、英特爾及谷歌、亞馬遻等雲端大廠加速部署自研晶片，輝達核心市佔迄今幾未受侵蝕。

華爾街普遍預估，輝達 2027 會計年度 (截至 2027 年 1 月底) 營收將達 3930 億美元、淨利 2280 億美元，分別年增 82% 與 90%，過去三個月利潤估值上修幅度達 13%。

接受《彭博資訊》調查的 82 位分析師中，平均目標價 302 美元，較現價隱含逾 50% 上行空間，為「科技七巨頭」中最高。

股價與基本面出現明顯背離，主因是 AI 交易邏輯重心轉移與資金再平衡。

Accuvest Global Advisors 投資長 Eric Clark 說：「這檔股票漲得太快太猛，交易極度擁擠；市場現在想取得其他方向曝險，輝達某種程度上成了『資金來源』，被拿去加碼其他標的。」

數據顯示，輝達上月與費半指數的相關性降至 2014 年以來最低，走勢明顯脫鉤。

Fulton Breakefield Broenniman 研究總監 Michael Bailey 說：「市場情緒已遷移，那些此前預期極低的公司如美光正在搶佔鎂光燈。」

這一情況反映投資人對 AI 資本開支結構的重新理解：輝達 GPU 雖是訓練核心，但 AI 基礎設施爆發同步拉抬 HBM(美光為主要供應商)、網通晶片及電力基礎設施需求，市場試圖在「輝達以外」捕捉 AI 超級週期的外溢紅利。

Huntington Bank 股票研究總監 Randy Hare 則說，「股價跟著獲利走，輝達是持續穩定表現者」，並指出考量營收增長與獲利能力持續性，現價已顯低估。

Bailey 亦援引歷史先例說：「我們以前見過輝達估值快速壓縮後相當快速的修復，多頭現在只能屏息等待。」

不過，估值「均值回歸」能否兌現，取決於兩大變數：一是市場對 AI 資本開支中長期可持續性的信心是否回溫；二是資金從記憶體、網通等週邊受惠股回流算力核心標的的時機。