鉅亨網編譯莊閔棻
隨著亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將再發行 250 億美元新債籌資，為人工智慧（AI）大規模基礎建設提供融資的相關債券，週二（7 日）遭遇沉重賣壓。
根據《MarketWatch》報導，Janus Henderson 多元信用策略全球主管 John Lloyd 表示：「今天超大規模雲端業者債券走弱，主要反映投資人為了參與亞馬遜此次新債發行而籌措現金，並非代表市場對這些公司的信用基本面出現變化。」
然而他也警告：「即便如此，投資人正愈來愈頻繁地質疑，這個產業未來數年究竟還需要舉借多少債務，才能支應龐大的 AI 基礎建設支出。」
根據交易文件，亞馬遜此次原先規劃以八個不同天期發行美元公司債籌資。隨著新債上市，除了亞馬遜本身的公司債外，其他為 AI 基礎設施擴張提供資金的科技巨頭公司債也一併遭到拋售。
債券數據機構 BondCliQ 的統計顯示，亞馬遜、微軟 (MSFT-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 及輝達 (NVDA-US) 六大 AI 競賽主角，近年來合計已發行逾 4,600 億美元的未償債券，其中約 1,000 億美元為今年以來的新發規模。
從個別債券表現來看，MarketAxess 數據顯示，Meta 票面利率 6.3%、2056 年 5 月到期的債券，週二信用利差擴大約 8 個基點；亞馬遜票面利率 5.95%、2066 年 3 月到期的債券，利差更大幅走寬約 14 個基點。
分析人士指出，高評級公司債的信用利差在一般交易日通常僅會波動數個基點。然而，當投資人突然要求更高的風險溢酬，才願意交易特定公司或特定產業的債券時，信用利差便可能明顯擴大。
近幾個月來，AI 相關企業債的信用利差持續高於整體美國投資等級公司債市場。
馬斯克的 SpaceX(SPCX-US) 也在 6 月加入 AI 企業舉債熱潮，推出規模 250 億美元的債券發行案，而這項交易緊接在公司歷史性 IPO 之後登場。這些債券近期同樣遭到市場拋售波及。
Lloyd 表示：「由於投資組合目前已經持有大量超大規模雲端業者曝險部位，因此投資人很容易在次級市場取得現有債券。因此，新債發行必須提供相當幅度的讓利，才能補償投資人增加額外曝險所承擔的風險。」
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