鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-08 15:55

隨著亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將再發行 250 億美元新債籌資，為人工智慧（AI）大規模基礎建設提供融資的相關債券，週二（7 日）遭遇沉重賣壓。

根據《MarketWatch》報導，Janus Henderson 多元信用策略全球主管 John Lloyd 表示：「今天超大規模雲端業者債券走弱，主要反映投資人為了參與亞馬遜此次新債發行而籌措現金，並非代表市場對這些公司的信用基本面出現變化。」

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然而他也警告：「即便如此，投資人正愈來愈頻繁地質疑，這個產業未來數年究竟還需要舉借多少債務，才能支應龐大的 AI 基礎建設支出。」

根據交易文件，亞馬遜此次原先規劃以八個不同天期發行美元公司債籌資。隨著新債上市，除了亞馬遜本身的公司債外，其他為 AI 基礎設施擴張提供資金的科技巨頭公司債也一併遭到拋售。

從個別債券表現來看，MarketAxess 數據顯示，Meta 票面利率 6.3%、2056 年 5 月到期的債券，週二信用利差擴大約 8 個基點；亞馬遜票面利率 5.95%、2066 年 3 月到期的債券，利差更大幅走寬約 14 個基點。

分析人士指出，高評級公司債的信用利差在一般交易日通常僅會波動數個基點。然而，當投資人突然要求更高的風險溢酬，才願意交易特定公司或特定產業的債券時，信用利差便可能明顯擴大。

近幾個月來，AI 相關企業債的信用利差持續高於整體美國投資等級公司債市場。

馬斯克的 SpaceX(SPCX-US) 也在 6 月加入 AI 企業舉債熱潮，推出規模 250 億美元的債券發行案，而這項交易緊接在公司歷史性 IPO 之後登場。這些債券近期同樣遭到市場拋售波及。