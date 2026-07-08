鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-08 13:50

OpenAI 首席未來學家 Joshua Achiam 週三（8 日）在社群平台發文宣布，將於本月 24 日正式離職，為長達九年的 OpenAI 生涯畫下句點。

根據外媒報導，Achiam 表示，離職並無特殊緣由，「只是這個念頭在心中盤旋已久，如今時機正好、感覺對了。」

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他同時強調，走出尖端實驗室的圍牆，同樣能夠為推動 AGI 安全的使命繼續貢獻心力。

Achiam 自 2017 年以實習生身分加入 OpenAI，在公司服務逾九年。今年 2 月，他原先領導的非營利使命推進團隊遭到解散，隨後轉任首席未來學家一職，主要負責研判 AI 崛起所帶來的潛在風險與效益，然而該職位的任期甚至未滿半年。

在任期間，他曾與 OpenAI 全球事務主管 Chris Lehane 密切合作，共同推動符合 OpenAI 核心使命「確保通用人工智慧（AGI）惠及全人類」的政府監管政策。

Achiam 在告別文章中回顧，加入 OpenAI 之初，電腦既不能言語、也不會思考；而今他已成家立業，有了兩歲的兒子，電腦卻已能突破尖端科學難題，「這十年仿佛濃縮了數個世紀的風雲變幻。」

他對未來抱持高度期許，相信人類終將抵達一個和平、空前繁榮、充滿無限可能的世界，並預言「滿足每個人的基本需求」這道難題，終有一天將因標準設得太低而感到羞愧。

文末，Achiam 以「為了安全的 AGI」作結，意志堅定。

他此前亦是特斯拉創辦人馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）訴訟案的出庭證人。他在庭上揭露，馬斯克曾在一場有關 AI 安全的激烈爭執中，當眾以「蠢驢」辱罵他。

庭後，包括現任 Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）在內的多名同事向 Achiam 表達謝意，並贈予他一座金色雕像，刻畫的正是一頭「蠢驢」，底座銘文寫道：「永遠做個為安全挺身而出的蠢驢。」

OpenAI 目前尚未宣布是否有人接替 Achiam。與此同時，該公司投後估值已達 8,520 億美元，並積極籌備上市，預估屆時估值有望衝破 1 兆美元。

此前，奧特曼曾透露，OpenAI 最快可能於 2027 年掛牌上市。

OpenAI 安全團隊多次重組

近年來，OpenAI 安全組織多次調整。 OpenAI 2023 年 7 月宣布成立超級對齊（Superalignment）團隊，由 Ilya Sutskever 和 Jan Leike 共同領導，目標是在四年內解決超級智慧對齊的核心技術挑戰。

不到一年後，團隊解散。Leike 已於 2024 年跳槽至 Anthropic。

2024 年 9 月，時任技術長 Mira Murati 宣布離職，OpenAI 宣布成立由 Achiam 牽頭的 「使命對齊團隊」。今年 2 月團隊解散，OpenAI 同步宣布 Achiam 調任首席未來學家。直至今日，阿希亞姆宣布離職。

2024 年，政策研究負責人 Miles Brundage、AI 模型風險能力研究負責人 Steven Adler 雙雙離開 OpenAI，二人共同創辦非營利機構，呼籲各大 AI 實驗室嚴格落實高標準安全規範。